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Хэмилтон поделился записью о Гейтсе и чипировании людей. А потом удалил пост и извинился

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Хэмилтон поделился записью о Гейтсе и чипировании людей. А потом удалил пост и извинился
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский, шеф-редактор
29 июл. 2020 г., 11:42

Чемпион Формулы 1 помог распространению лженаучной теории о коронавирусе и Билле Гейтсе

Действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон принял участие в популяризации конспирологических теорий. В своем инстаграме гонщик поделился видеозаписью известного чернокожего актера и антипрививочника Эндрю Бэчелора по прозвищу King Bach.

Спортсмен сделал репост ролика, в котором Бэчелор намекает на то, что Билл Гейтс занимается распространением коронавируса с целью массового чипирования людей.

Сам пост представляет собой запись интервью Билла Гейтса, в котором тот рассуждает о разработке вакцины против коронавируса и возможных побочных эффектах. Там же Гейтс опровергает конспирологическую теорию о том, что он сам разработал коронавирус и заразил им людей, чтобы затем чипировать каждого человека. Видео снабжено подписью Бэчелора «Я помню, когда в первый раз соврал» и плачущим от смеха смайлом.

У King Bach почти 20 млн подписчиков в инстаграме. Актер, комик, активист-антипрививочник и сторонник теории о чипировании оказался популярнее Хэмилтона: на момент написания заметки у Льюиса 18,3 млн подписчиков.

Хэмилтон разместил пост Бэчелора в историях своего инстаграма. После этого болельщики принялись критиковать пилота за то, что он популяризирует антинаучные сплетни и участвует в дезинформировании миллионов своих подписчиков. Запись провисела в инстаграме 13 часов, после чего спортсмен удалил видео и извинился.

«Прежде всего, я не видел комментарий, которым сопровождалось интервью. Это моя вина. Билл Гейтс очень много сделал для благотворительности, и я безмерно его за это уважаю, – написал Хэмилтон. – Также я должен сказать, что я никоим образом не выступаю против прививок. И я надеюсь, что вакцина от коронавируса будет найдена и мы сможем спасти множество жизней.

В то же время, после просмотра этого видео у меня осталось много вопросов о возможных побочных эффектах. Что ж, я не всегда все делаю правильно. Я всего лишь человек. Но я учусь на своих ошибках. Посылаю вам лучи позитива».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Штефан Элен

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