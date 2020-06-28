Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов

Льюис Хэмилтон выразил солидарность с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Шестикратный чемпион Формулы 1 разместил в твиттере радужный флаг с подписью «Любовь есть любовь». Свою публикацию спортсмен снабдил хэштегом #гордость. Этим хэштегом часто сопровождают записи в поддержку ЛГБТК-движения.

Радужный флаг считается символом движения за права геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и людей с небинарной сексуальной идентичностью (квиров).

Примечательно, что Хэмилтон выложил в твиттер не классическую версию радужного флага, а модификацию, дополненную черно-коричневой вставкой. Эта добавка призвана напомнить людям о важности поддержки чернокожих меньшинств. Таким образом, обновленная версия постулирует солидарность не только с представителями ЛГБТК-культуры, но и с теми, кто борется за права темнокожего населения.

В Соединенных Штатах июнь называют «месяцем гордости». В этом месяце по всей стране проводятся гей-парады, а крупный и средний бизнес публично поддерживает геев, лесбиянок, транссексуалов и небинарных персон. Американские компании размещают радужные флаги у себя в соцсетях и пишут о том, как именно они интегрируют ЛГБТК-повестку в свой бизнес.