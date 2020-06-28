Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
3 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов

Поделились
Комментарии
Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов
28 июн. 2020 г., 17:42

Действующий чемпион Формулы 1 выложил у себя в соцсетях радужный флаг. Это символ ЛГБТК-движения

Льюис Хэмилтон выразил солидарность с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Шестикратный чемпион Формулы 1 разместил в твиттере радужный флаг с подписью «Любовь есть любовь». Свою публикацию спортсмен снабдил хэштегом #гордость. Этим хэштегом часто сопровождают записи в поддержку ЛГБТК-движения.

Радужный флаг считается символом движения за права геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и людей с небинарной сексуальной идентичностью (квиров).

 

Примечательно, что Хэмилтон выложил в твиттер не классическую версию радужного флага, а модификацию, дополненную черно-коричневой вставкой. Эта добавка призвана напомнить людям о важности поддержки чернокожих меньшинств. Таким образом, обновленная версия постулирует солидарность не только с представителями ЛГБТК-культуры, но и с теми, кто борется за права темнокожего населения.

В Соединенных Штатах июнь называют «месяцем гордости». В этом месяце по всей стране проводятся гей-парады, а крупный и средний бизнес публично поддерживает геев, лесбиянок, транссексуалов и небинарных персон. Американские компании размещают радужные флаги у себя в соцсетях и пишут о том, как именно они интегрируют ЛГБТК-повестку в свой бизнес.

Читайте также:

 

Следующая новость
Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера

Предыдущая новость

Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера

trending Сегодня

«Выгнать меня? Не советую». Экклстоун ответил боссам Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

«Выгнать меня? Не советую». Экклстоун ответил боссам Формулы 1

Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера
Формула 1 / Формула 1

Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера

Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов
Формула 1 / Формула 1
47мин

Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов

Как прошли тесты Формулы 1: главные события, выводы и цитаты
Формула 1 / Формула 1

Как прошли тесты Формулы 1: главные события, выводы и цитаты

Вода и шарики. Как команды пытались обойти правила о минимальном весе машин
Формула 1 / Формула 1

Вода и шарики. Как команды пытались обойти правила о минимальном весе машин

Формула 1 уволила Экклстоуна
Формула 1 / Формула 1

Формула 1 уволила Экклстоуна

Хэмилтон предложил Формуле 1 приехать в Африку
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон предложил Формуле 1 приехать в Африку

Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее
Формула 1 / Формула 1

Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее

Самое важное:

Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов
Формула 1 / Формула 1
47мин

Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов

Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера
Формула 1 / Формула 1

Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера

О проведении Гран При в Муджелло объявят в понедельник
Формула 1 / Формула 1

О проведении Гран При в Муджелло объявят в понедельник

Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее
Формула 1 / Формула 1

Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин

Самое читаемое

1
Формула 1

«Выгнать меня? Не советую». Экклстоун ответил боссам Формулы 1

2
Формула 1

Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера

3
Формула 1

Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов

47мин
4
Формула 1

Как прошли тесты Формулы 1: главные события, выводы и цитаты

5
Формула 1

Вода и шарики. Как команды пытались обойти правила о минимальном весе машин

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов
Формула 1

Хэмилтон поддержал геев, лесбиянок и транссексуалов

Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера
Формула 1

Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера

О проведении Гран При в Муджелло объявят в понедельник
Формула 1

О проведении Гран При в Муджелло объявят в понедельник

Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее
Формула 1

Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее

Хэмилтон предложил Формуле 1 приехать в Африку
Формула 1

Хэмилтон предложил Формуле 1 приехать в Африку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.