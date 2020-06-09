Хэмилтон поддержал акт вандализма в Британии

Льюис Хэмилтон одобрил действия жителей британского города Бристоль, которые в конце прошлой недели сняли с пьедестала и утопили в реке статую умершего в XVIII веке Эдварда Колстона.

Колстон был известен в том числе как работорговец, чьи действия, как считается, привели к обращению в рабство около 80 тысяч африканцев. Установленный предпринимателю памятник стал объектом вандализма в ходе протестов, спровоцированных смертью чернокожего американца при задержании его полицейскими.

«Если бы люди не снесли эту статую, которая прославляет расиста и работорговца, она бы так и стояла дальше, – написал Хэмилтон в своем инстаграме. – Кто-то считает, что теперь статуе место в музее. Нет, ее надо оставить в реке. Точно так же, как 20 тысяч африканцев, которые умерли по пути из Африки и были просто сброшены в воду – без похорон, без памятников.

Этот человек отнимал людей у их семей, и его не стоит прославлять. На месте его статуи должен появиться памятник всем тем, кого он продавал и кто из-за него лишился жизни».