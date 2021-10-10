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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Хэмилтон подарил Боттасу шину с автографом

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Автор самого быстрого круга в квалификации вернул приз обладателю поула

Хэмилтон подарил Боттасу шину с автографом

Во вчерашней квалификации Гран При Турции лучшее время в финальном сегменте показал Льюис Хэмилтон. Однако из-за замены мотора он потерял десять позиций на старте и будет стартовать с 11-ой позиции.

Из-за этого первым стартует его партнер Валтерри Боттас, и формально именно он считается обладателем поула, который засчитан в личную статистику финского гонщика.

Вчера на пресс-конференции трое быстрейших в квалификации пилотов даже вступили в шуточный спор по этому породу. Все дело в том, что представители Pirelli успели вручить Хэмилтону сувенирную шину как приз за лучший круг в квалификации. Но на самой шине написано, что она полагается именно обладателю поула.

Поэтому Боттас в шутку потребовал у Хэмилтона вернуть шину ему. Льюис попробовал уйти от ответа, заявив, что не знает, куда ее унесли. За что подвергся уже нападкам со стороны Макса Ферстаппена, заявившего Хэмилтону, что у него уже столько таких шин, что он мог бы и поделиться.

Сегодня история получила продолжение. Хэмилтон нашел призовую шину и вернул ее Боттасу, снабдив дружеской надписью и автографом.

 

«Для Валттери. Наслаждайся призом за поул. Твой круг тоже был классным», – написал Хэмилтон, поставив рядом цифру 102. Это может отсылать к тому, что официально у Льюиса пока 101 поул в карьере (а у Боттаса теперь 18).

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