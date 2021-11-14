Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу

Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Бразилии вопреки аннулированию результатов квалификации и потери пяти позиций на старте воскресной гонки из-за замены двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее в субботнем спринте он прорвался с последнего места на пятое, а в воскресенье с десятого места на первое.

Сразу после финиша он вспомнил, что с ним такое уже было, и что именно его отец напомнил ему накануне о былом прорыве.

«Перед гонкой мой отец напомнил мне этап Формулы 3 2004 года в Бахрейне, когда я также стартовал последним, в первой гонке пробился на десятое место, а вторую выиграл, – рассказал Хэмилтон. – И это воспоминание прибавило мне уверенности, так что я должен поблагодарить своего отца за эту победу.

Я в очередной раз убедился, что никогда нельзя сдаваться, и тогда порой получается отыграться в самой безвыходной ситуации.