Хэмилтон поблагодарил Боттаса за работу в пятницу

В первой тренировке Гран При Нидерландов пилотам не удалось толком поработать на трассе из-за красных флагов после остановки Себастьяна Феттеля. Быстрейшим с утра стал Льюис Хэмилтон, однако развить успех после обеда пилоту Mercedes не удалось – теперь уже его подвела техника.

Позже команда подтвердила, что причиной схода стали данные о работе масляной системы. В первый день уик-энда на машине Льюиса стоял самый первый двигатель, пробег которого является максимальным среди трех, доступных гонщику.

Сам пилот спокойно отнесся к случившемуся, так как его партнер по команде Валттери Боттас собрал нужные данные.

«Утром из-за красных флагов мы провели на трассе около 20 минут, – объяснил он на медиа-сессии. – Потому очевидно, что [события во второй тренировке] поставили нас в положение догоняющих. Но для Валттери сессия сложилась успешно – надеюсь, завтра мы будем уже быстрее.

Мои ощущения были вполне неплохими, в перерыве мы внесли изменения в настройки, с которыми я успел проехать. Но очень сложно сказать, оказались они позитивными или нет.

Но, повторюсь, Валттери проехал очень много, так что у нас достаточно данных для анализа длинных серий. Ведь почти все проводили именно их».

Хэмилтон добавил, что их с Боттасом регулировки были весьма похожими, так что данные напарника помогут и самому Льюису.

«Эта трасса принесла мне так много воспоминаний, – продолжил британец. – У меня в голове промелькнули вещи, которые я, казалось, уже давно позабыл. Как здорово было гоняться тут в Формуле 3 – а в Ф1 еще круче.

Особенно впечатлила скорость в седьмом повороте. Мне кажется, сейчас обогнать там едва ли получится. Это невероятно быстрый участок, где очень велика прижимная сила. Даже просто преследовать соперника там будет сложно.

Будем надеяться, наша тактика в воскресенье окажется успешной».

Так как скорость в боксах на голландском этапе ограничили 60 км/ч, а Pirelli привезла в Зандфорт самые жесткие шины, схема с единственным пит-стопом в гонке кажется неизбежной.