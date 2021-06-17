Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию
Формула 1 два года не была в Ле-Кастелле и на этой неделе проведет всего третий Гран При на этой трассе. Перед ним Иван Матушкин делится ожиданиями от этапа
Хэмилтон победит
Mercedes доминирует в Формуле 1 уже больше семи лет, но мало где это доминирование было так сильно, как во Франции. На обоих этапах в Ле-Кастелле Хэмилтон и Боттас занимали первый ряд стартового поля. В обоих одержали победы, причем обе победы были бы двойными, если бы на старте Гран При-2018 Феттель не приехал сзади в Боттаса.
Что касается Хэмилтона, то он обе французские квалификации и гонки на новой трассе выиграл за явным преимуществом. И нет никаких причин, чтобы ситуация не повторилась.
В Баку мы видели преимущество Mercedes на прямых. В сравнении с Red Bull чемпионские болиды сильно впечатлили максимальной скоростью. А во Франции «быкам» еще и крылья подрежут. То есть, сделают пожестче, что должно прямо повлиять на скорость на прямых. И учитывая, что на «Поль Рикар» этих прямых три с половиной штуки, вывод напрашивается очевидный – Mercedes просто улетит от конкурентов.
Два провальных этапа почти не отбросили Хэмилтона в турнирной таблице. А теперь он получит идеальный шанс вновь стать лидером чемпионата. И наверняка его использует.
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McLaren вернет третье место в Кубке конструкторов
Ferrari имела два идеальных этапа, но не использовала их как следует: в Монако Леклер сломался до старта, в Баку Сайнс не реализовал потенциал машины. В итоге, основательного удара по McLaren не вышло. Да, Скудерия вышла вперед в командном зачете, но всего на пару очков. И уже во Франции ситуация должна измениться.
В Азербайджане мы видели, как лидеры проходят Леклера как стоячего. Но то же самое с ним вполне мог сделать и Норрис, если бы не превосходство Ferrari в медленных поворотах. В Ле-Кастелле их не будет и защищаться Скудерии наверняка будет нечем.
Если в Маранелло не нашли какое-то скрытое оружие, то на ближайшем Гран При Леклера и Сайнса наверняка ждет откат назад. А у McLaren, вдобавок, постепенно приходит в себя Дэн Риккардо. К тому же, французская трасса для обращения с машиной явно попроще монегаскской и бакинской. Так что не удивлюсь, если оба McLaren финишируют впереди обеих Ferrari. Но даже если нет, то по очкам Уокинг наверняка вырвется вперед.
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Феттель продолжит очковую серию
Понятно, что болезненной в этом году Aston Martin неожиданно подошли городские трассы, что обеспечило прорыв Себастьяна в Монако и Баку. Но самым важным фактором его успехов стала работа с резиной. В обеих гонках Себ до последнего откладывал пит-стопы и отыгрывал позиции за счет оверката. Франция даст хорошую возможность для повторения трюка.
В этот раз Pirelli привезет на этап те же комплекты шин, что и в 2019-м. Тогда резина уходила чрезвычайно быстро, а потому Soft в качестве основного комплекта на гонку выбрали лишь два пилота (третьим был сам Себ, но он переобулся в него уже перед финишем). Вряд ли сейчас ситуация сильно изменится.
Шины будут быстро уходить, вышедшие в Q3 на мягкой резине сразу от этого пострадают. Но и Medium доставит проблем. А значит, выиграют те, кто в третий сегмент не пройдет вовсе и стартует на Hard. Это вполне рабочий вариант и для Феттеля, и для его партнера Стролла. Но в работу с резиной Себастьяна верится как-то больше.
В 2019-м тактикой со стартом на Hard для прорыва в очки воспользовались Кими Райкконен и Нико Хюлькенберг. С высокой вероятностью, сработает она и в этот раз. И Феттель кажется самым очевидным кандидатом на то, чтобы верно ее реализовать и в третий раз подряд завезти Aston Martin в очки.
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Перес откатится назад
В Баку подошел конец сроку в пять Гран При, который сам Чеко дал себе для адаптации в Red Bull. И мексиканец почти идеально начал новый этап: провалился в квалификации, но в гонке сам себя вытащил на второе место, которое авария Ферстаппена превратила в победу. Тем не менее, ждать продолжения банкета во Франции вряд ли стоит.
Во-первых, мы уже говорили о грядущем ослаблении Red Bull на прямых. Затронет оно не только «быков», но не коснется Mercedes и McLaren, рядом с пилотами которой Чеко наверняка окажется после неудачной квалификации.
Во-вторых, Ле-Кастелле, как и большинство новых «тилькедромов» традиционно не слишком подходят шасси Red Bull.
В третьих, и сам Перес не обладает здесь опытом успеха. Force India французский автодром не подходил, и Чеко ни разу не был в топ-10 ни в квалификации, ни в гонке. В этот раз с набором очков он наверняка справится, но ждать попадания на подиум стоит лишь в случае проблем у конкурентов.
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Райкконен в топ-10
В Баку Кими удалось прервать серию из девять гонок без очков подряд. А теперь у него есть все шансы заложить новую серию – очковую. По крайней мере, из двух этапов.
С Ле-Кастелле неплохие отношения и у самого Райкконена, и у Alfa Romeo. Кими был тут третьим на Ferrari и седьмым на бывшем Sauber. А Антонио Джовинацци даже завозил Alfa Romeo в третий сегмент квалификации. Правда, кончилось это плохо: слишком рано пришлось ехать менять убитый Soft.
Тем не менее результаты показывают, что конфигурация французской трассы машинам из Хинвилла подходит. А учитывая постоянную турбулентность на границе очковой зоны, опыт Кими вполне может помочь выйти победителем из схватки за одно-два очка.
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Результаты действующих пилотов Ф1 на Гран При в Ле-Кастелле
Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг
|Пилот
|Всего гонок
|Сходы
|Победы
|Лучший результат
|
Условные очки
в среднем за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|2
|0
|2
|1
|25
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|2
|0
|0
|2
|15
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|2
|0
|0
|2
|12
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|2
|0
|0
|5
|10
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|2
|0
|0
|3
|9,5
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|0
|0
|3
|8
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|2
|0
|0
|4
|6
|Карлос Сайнс (Ferrari)
|2
|0
|0
|6
|6
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|1
|0
|0
|9
|2
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|2
|1
|0
|10
|0,5
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|2
|1
|0
|12
|0
|Лэнс Стролл (Aston Martin)
|2
|1
|0
|13
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|16
|0
|
Джордж Расселл
(Williams)
|1
|0
|0
|19
|0
|Фернандо Алонсо (Alpine)
|1
|1
|0
|0
|0
|
Эстебан Окон (Alpine)
|1
|1
|0
|0
|0
|
Николя Латифи (Williams)
|0
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|0
|
Мик Шумахер (Haas)
|0
|
Никита Мазепин (Haas)
|0