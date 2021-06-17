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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию

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Формула 1 два года не была в Ле-Кастелле и на этой неделе проведет всего третий Гран При на этой трассе. Перед ним Иван Матушкин делится ожиданиями от этапа

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию

Хэмилтон победит

Mercedes доминирует в Формуле 1 уже больше семи лет, но мало где это доминирование было так сильно, как во Франции. На обоих этапах в Ле-Кастелле Хэмилтон и Боттас занимали первый ряд стартового поля. В обоих одержали победы, причем обе победы были бы двойными, если бы на старте Гран При-2018 Феттель не приехал сзади в Боттаса.

Что касается Хэмилтона, то он обе французские квалификации и гонки на новой трассе выиграл за явным преимуществом. И нет никаких причин, чтобы ситуация не повторилась.

В Баку мы видели преимущество Mercedes на прямых. В сравнении с Red Bull чемпионские болиды сильно впечатлили максимальной скоростью. А во Франции «быкам» еще и крылья подрежут. То есть, сделают пожестче, что должно прямо повлиять на скорость на прямых. И учитывая, что на «Поль Рикар» этих прямых три с половиной штуки, вывод напрашивается очевидный – Mercedes просто улетит от конкурентов. 

Два провальных этапа почти не отбросили Хэмилтона в турнирной таблице. А теперь он получит идеальный шанс вновь стать лидером чемпионата. И наверняка его использует.

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Фото: Sam Bagnall / Motorsport Images

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Ferrari имела два идеальных этапа, но не использовала их как следует: в Монако Леклер сломался до старта, в Баку Сайнс не реализовал потенциал машины. В итоге, основательного удара по McLaren не вышло. Да, Скудерия вышла вперед в командном зачете, но всего на пару очков. И уже во Франции ситуация должна измениться.

В Азербайджане мы видели, как лидеры проходят Леклера как стоячего. Но то же самое с ним вполне мог сделать и Норрис, если бы не превосходство Ferrari в медленных поворотах. В Ле-Кастелле их не будет и защищаться Скудерии наверняка будет нечем. 

Если в Маранелло не нашли какое-то скрытое оружие, то на ближайшем Гран При Леклера и Сайнса наверняка ждет откат назад. А у McLaren, вдобавок, постепенно приходит в себя Дэн Риккардо. К тому же, французская трасса для обращения с машиной явно попроще монегаскской и бакинской. Так что не удивлюсь, если оба McLaren финишируют впереди обеих Ferrari. Но даже если нет, то по очкам Уокинг наверняка вырвется вперед.

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Феттель продолжит очковую серию

Понятно, что болезненной в этом году Aston Martin неожиданно подошли городские трассы, что обеспечило прорыв Себастьяна в Монако и Баку. Но самым важным фактором его успехов стала работа с резиной. В обеих гонках Себ до последнего откладывал пит-стопы и отыгрывал позиции за счет оверката. Франция даст хорошую возможность для повторения трюка. 

В этот раз Pirelli привезет на этап те же комплекты шин, что и в 2019-м. Тогда резина уходила чрезвычайно быстро, а потому Soft в качестве основного комплекта на гонку выбрали лишь два пилота (третьим был сам Себ, но он переобулся в него уже перед финишем). Вряд ли сейчас ситуация сильно изменится. 

Шины будут быстро уходить, вышедшие в Q3 на мягкой резине сразу от этого пострадают. Но и Medium доставит проблем. А значит, выиграют те, кто в третий сегмент не пройдет вовсе и стартует на Hard. Это вполне рабочий вариант и для Феттеля, и для его партнера Стролла. Но в работу с резиной Себастьяна верится как-то больше.

В 2019-м тактикой со стартом на Hard для прорыва в очки воспользовались Кими Райкконен и Нико Хюлькенберг. С высокой вероятностью, сработает она и в этот раз. И Феттель кажется самым очевидным кандидатом на то, чтобы верно ее реализовать и в третий раз подряд завезти Aston Martin в очки.

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Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Перес откатится назад

В Баку подошел конец сроку в пять Гран При, который сам Чеко дал себе для адаптации в Red Bull. И мексиканец почти идеально начал новый этап: провалился в квалификации, но в гонке сам себя вытащил на второе место, которое авария Ферстаппена превратила в победу. Тем не менее, ждать продолжения банкета во Франции вряд ли стоит.

Во-первых, мы уже говорили о грядущем ослаблении Red Bull на прямых. Затронет оно не только «быков», но не коснется Mercedes и McLaren, рядом с пилотами которой Чеко наверняка окажется после неудачной квалификации.

Во-вторых, Ле-Кастелле, как и большинство новых «тилькедромов» традиционно не слишком подходят шасси Red Bull.

В третьих, и сам Перес не обладает здесь опытом успеха. Force India французский автодром не подходил, и Чеко ни разу не был в топ-10 ни в квалификации, ни в гонке. В этот раз с набором очков он наверняка справится, но ждать попадания на подиум стоит лишь в случае проблем у конкурентов.  

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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Райкконен в топ-10

В Баку Кими удалось прервать серию из девять гонок без очков подряд. А теперь у него есть все шансы заложить новую серию – очковую. По крайней мере, из двух этапов. 

С Ле-Кастелле неплохие отношения и у самого Райкконена, и у Alfa Romeo. Кими был тут третьим на Ferrari и седьмым на бывшем Sauber. А Антонио Джовинацци даже завозил Alfa Romeo в третий сегмент квалификации. Правда, кончилось это плохо: слишком рано пришлось ехать менять убитый Soft.

Тем не менее результаты показывают, что конфигурация французской трассы машинам из Хинвилла подходит. А учитывая постоянную турбулентность на границе очковой зоны, опыт Кими вполне может помочь выйти победителем из схватки за одно-два очка.

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Результаты действующих пилотов Ф1 на Гран При в Ле-Кастелле

Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг

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Пилот Всего гонок Сходы Победы Лучший результат

Условные очки 

в среднем за гонку
Льюис Хэмилтон  (Mercedes) 2 0 2 1 25
Макс Ферстаппен (Red Bull) 2 0 0 2 15

Валттери Боттас

(Mercedes)

 2 0 0 2 12
Себастьян Феттель (Aston Martin) 2 0 0 5 10

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 2 0 0 3 9,5
Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 3 8
Даниэль Риккардо  (McLaren) 2 0 0 4 6
Карлос Сайнс (Ferrari) 2 0 0 6 6

Ландо Норрис

(McLaren)

 1 0 0 9 2

Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 2 1 0 10 0,5

Серхио Перес

(Red Bull)

 2 1 0 12 0
Лэнс Стролл (Aston Martin)  2 1 0 13 0

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 0 0 16 0

Джордж Расселл

(Williams)

 1 0 0 19 0
Фернандо Алонсо (Alpine) 1 1 0 0 0

Эстебан Окон (Alpine)

 1 1 0 0 0

Николя Латифи (Williams)

 0        

Юки Цунода

(AlphaTauri)

 0        

Мик Шумахер (Haas)

 0        

Никита Мазепин (Haas)

 0        
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