Хэмилтон победил на поврежденной машине

Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран При Мексики, опередив пилотов Ferrari за счет более верной стратегии с одним ранним пит-стопом. На первом круге ему пришлось побороться с Максом Ферстаппеном – британец вышел победителем из этого поединка, хотя и не избежал контакта и проезда по газону.

После финиша Хэмилтон признался, что его автомобиль получил повреждение в этом столкновении, однако это не помешало британцу финишировать первым.

«Машина на самом деле была повреждена, у меня были небольшие проблемы из-за этого по ходу гонки, так что пришлось обороняться, – сказал Хэмилтон. – Второй отрезок был очень долгим, и я рад, что все равно удалось победить.

Мне все равно, что я не выиграл титул сегодня. Мне просто нравятся гонки. Я давно здесь не побеждал, нам в Мексике всегда непросто, так что я очень рад, что сегодня все получилось. Мы реализовали блистательную стратегию, а потом сумели сдержать Ferrari. Под конец это было не легко».

Подиум в Мехико стал для Льюиса 100-м в составе Mercedes. Чтобы стать чемпионом мира в шестой раз, ему достаточно в любой из оставшихся гонок финишировать восьмым.