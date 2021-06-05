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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Хэмилтон: По гоночному темпу мы намного ближе к лидерам

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, Главный редактор

По словам пилота Mercedes, попытка настроить болид W12 в этот уик-энд порой напоминала погоню за собственным хвостом

Хэмилтон: По гоночному темпу мы намного ближе к лидерам

Второе место на старте Гран При Азербайджана стало для Льюиса Хэмилтона и всей команды Mercedes большим сюрпризом – после непростого начала уик-энда чемпионский коллектив не рассчитывал на столь удачную квалификацию. Об этом в интервью после окончания квалификации рассказал сам многократный чемпион мира.

«Такого завершения субботы мы, конечно, не ожидали. Это просто исторический результат для нас – потому что вы просто не можете представить, насколько плохо складывается для нас ситуация по ходу этого уик-энда.

Рабочий процесс не останавливается, мы продолжаем активно обсуждать все нюансы и подталкивать друг друга вперед. Мы никогда не останавливаемся на точке зрения, что сделать что-то невозможно – и очень многое изменили в машине в течение этих двух дней. Иногда это выглядело как погоня за собственным хвостом, но думаю, в целом вчера вечером и сегодня между сессиями мы поработали просто великолепно. Я очень горд за всех, что сохранили позитивный настрой.

Заставить шины работать было сумасшедше сложной задачей – как и найти оптимальную конфигурацию болида. Машина вела себя весьма строптиво весь уик-энд – и иногда это выглядело просто катастрофой. Поэтому быть на первом ряду и даже иметь Валттери в первой десятке – это прекрасный результат великолепной командной работы.

Что касается завтрашней гонки, то наш гоночный темп намного лучше квалификационного. На квалификации у нас был риск отстать на километры, но с точки зрения гоночного темпа мы намного ближе. Пока мы до конца не понимаем, почему так происходит – но, по крайней мере, это дает нам надежду на сражение с лидерами».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Кирилл Качнов

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