Хэмилтон планирует запустить собственный бренд украшений

По информации таблоида Daily Mail, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон планирует запустить собственную линейку украшений. Сообщается, что семикратный чемпион подал заявку на использование своего имени в качестве товарного знака для ряда товаров, включая ювелирные изделия, часы и брелоки.

В 2020 году Льюис проиграл трехлетнюю судебную тяжбу против швейцарского производителя часов Hamilton: британец пытался помешать компании зарегистрировать свой бренд на территории Европы. Управление интеллектуальной собственности ЕС отклонило запрос гонщика и заявило, что у Льюиса нет «естественного права» на имя, которое производитель часов использует с 1892 года. Поэтому Хэмилтону для своей линейки украшений придется использовать полное имя.

В настоящий момент пилот является представителем бренда часов IWC и владеет собственной сетью кафе с бургерами на растительной основе.

Напомним, что Хэмилтон не выходил в соцсети и не общался с прессой с момента финала сезона Ф1 в Абу-Даби, который прошел с 10 по 12 декабря 2021 года.