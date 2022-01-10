Хэмилтон планирует запустить собственный бренд украшений
Сообщается, что Льюис собирается зарегистрировать товарный знак на линейку ювелирных изделий
По информации таблоида Daily Mail, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон планирует запустить собственную линейку украшений. Сообщается, что семикратный чемпион подал заявку на использование своего имени в качестве товарного знака для ряда товаров, включая ювелирные изделия, часы и брелоки.
В 2020 году Льюис проиграл трехлетнюю судебную тяжбу против швейцарского производителя часов Hamilton: британец пытался помешать компании зарегистрировать свой бренд на территории Европы. Управление интеллектуальной собственности ЕС отклонило запрос гонщика и заявило, что у Льюиса нет «естественного права» на имя, которое производитель часов использует с 1892 года. Поэтому Хэмилтону для своей линейки украшений придется использовать полное имя.
В настоящий момент пилот является представителем бренда часов IWC и владеет собственной сетью кафе с бургерами на растительной основе.
Напомним, что Хэмилтон не выходил в соцсети и не общался с прессой с момента финала сезона Ф1 в Абу-Даби, который прошел с 10 по 12 декабря 2021 года.