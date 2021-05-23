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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций

Автор:
, редактор

Льюис был очень возмущен тактикой по ходу гонки

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций

Льюис Хэмилтон стартовал седьмым на Гран При Монако и финишировал на этой же позиции. По ходу гонки британец использовал тактику с ранним пит-стопом, рассчитывая за счет него опередить шедшего впереди Пьера Гасли. 

Однако замысел команды не сработал: Гасли выехал из боксов прямо перед Хэмилтоном, а заодно их обоих опередили остановившиеся позже Себастьян Феттель и Серхио Перес. 

После этого Хэмилтон гневно высказывал свое недовольство команде по радио. Однако в интервью после финиша предпочел воздержаться от резких слов.

«Это стоило мне трех позиций, – сказал Хэмилтон. – У меня нет на это никакой реакции. Мы проведем разбирательство и поработаем над тем, чтобы стать сильнее. Вся наша команда выступала недостаточно хорошо с самого начала этапа. Теперь просто сосредоточимся на следующей гонке».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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