Хэмилтон: Пилоты Red Bull не так хороши, как мы

После семи гонок сезона-2020 Mercedes уже более, чем на 100 очков оторвалась от Red Bull в Кубке конструкторов. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон считает, что не отражает реальной силы машины «быков», так как на тех отрицательно сказывается слабость Алекса Элбона.

«Люди недооценивают то, насколько у Red Bull в этом году быстрая машина и как хорошо Макс с ней работает, – сказал Хэмилтон. – К сожалению, их пара пилотов не так хороша, как мы с Валттери, от этого им тяжелее.

У меня такое было много лет назад в McLaren. Я все время боролся впереди, но напарник не мог меня поддержать. Из-за этого вы зарабатываете намного меньше очков в Кубке конструкторов, а потому имеете меньше стратегических вариантов в борьбе с соперниками».

В McLaren напарниками Хэмилтона выступали Фернандо Алонсо, Хейкки Ковалайнен и Дженсон Баттон.