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Формула 1 Новости

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Семикратный чемпион заявил, что пока не достиг всех своих целей в гоночной карьере

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Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
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После провального для Льюиса Хэмилтона этапа Формулы 1 в Имоле, где его на круг обогнал Макс Ферстаппен и превзошел собственный молодой напарник Джордж Расселл, семикратный чемпион стал все чаще слышать в свой адрес слова о том, что, быть может, пора завершать карьеру.

В частности, спортивный советник Red Bull Хельмут Марко и вовсе предположил, что Хэмилтон должно быть сейчас жалеет, что не ушел после прошлого года, где он до последнего круга последней гонки бился за очередной титул.

Похоже, эти слова дошли до Хэмилтона, который написал в соцсетях следующее: «Поскольку я сам творец своего шедевра, только мне решать, когда он закончен».

Непосредственно после воскресной гонки в Имоле Хэмилтон выразился более простыми словами.

«Я не хочу заниматься ничем, кроме Формулы 1. Не в моей природе отступать только потому, что получаешь жесткий удар», – заявил пилот Mercedes.

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