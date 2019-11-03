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Формула 1 / Гран При США / Новость

Хэмилтон назвал упреки от Макса придумыванием правил

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Хэмилтон назвал упреки от Макса придумыванием правил
Автор:
, редактор
3 нояб. 2019 г., 06:31

Пятикратный чемпион мира считает, что на разгонном круге в квалификации у него есть право обгонять медленное едущие машины – даже если пилотам этих машин такие маневры не нравятся.

Льюис Хэмилтон не увидел ничего предосудительного в своем поведении на квалификации Гран При США, из-за которого подвергся критике со стороны Макса Ферстаппена и Даниила Квята.

Напомним, что при подготовке к быстрому кругу в конце второго сегмента британец решил не оставаться в очереди из пяти машин, а попробовал их объехать. Когда Хэмилтон обогнал Ферстаппена, голландцу это не понравилось – и пилот Red Bull попытался вернуть позицию. Однако его маневр едва не привел к столкновению с Квятом, из-за чего Максу пришлось резко затормозить. 

По мнению Хэмилтона, сам он не нарушал никаких правил, а Ферстаппен повел себя смешно.

«Это ерунда, – сказал Хэмилтон. – Я пытался поддерживать температуру шин, а они все ехали медленно. Поэтому я продолжил двигаться с прежним темпом. Нет таких правил, которые требуют оставаться в очереди. Так что, я поехал дальше, а он решил со мной побороться. Забавно...»

Хэмилтон стал пятым в квалификации, уступив три десятых секунды своему напарнику Валттери Боттасу, завоевавшему поул.

«Не то чтобы многое пошло не так, – сказал британец. – Просто я не проехал хороший круг. Иногда просто не получается. Первый круг начался хорошо, но потом я терял время на выходе из 11-го, 13-го и 14-го поворотов. А на следующем круге я зацепил бордюр в 8-м повороте и все было кончено».

В Остине Хэмилтону достаточно финишировать восьмым, чтобы гарантировать себе чемпионский титул. Но британский пилот не придает этому большого значения.

«Я не считаю эту гонку особенно важной, – сказал пилот. – Она так же важна, как любая другая. Не выделяется на общем фоне. После нее будет еще два этапа, и подход у меня ко всем одинаковый».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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