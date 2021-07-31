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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Хэмилтон отверг обвинения в тактических играх

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По словам семикратнго чемпиона мира, предположения о том, что он намеренно мешал в квалификации Гран При Венгриии Максу Ферстаппену – просто глупость

Хэмилтон отверг обвинения в тактических играх

В субботней сессии Льюис Хэмилтон выехал из гаража команды на пит-лейн в тот момент, когда там проезжали пилоты Red Bull. Британец сбавил скорость, из-за чего Макс Ферстаппен с Серхио Пересом потеряли время. 

В результате первый едва успел оправиться на решающий быстрый круг, а второй и вовсе лишился возможности провести попытку, опоздав примерно на секунду. 

После завершения квалификации глава RBR Кристиан Хорнер назвал такие действия «ведением игр», однако Льюис не согласился с тем, что совершил что-то неправильное или незаконное. 

Вскоре после окончания сессии экс-пилот Ф1 Ромен Грожан написал в твиттере: «Если это было сделано умышленно, подобное совсем не здорово».

Комментируя эту реплику и слова Хорнера по просьбе Motorsport.com, Хэмилтон отметил: «Это такая глупость. Все ехали медленно в тот момент – вы что, не смотрели на остальных? Я просто не понимаю. Вы полагаете, мне следовало ускориться, чтобы упереться в Валттери [Боттаса, который был впереди]? 

Все едут медленно на разгонном круге. И в этот раз не было никаких отличий от любого другого этапа».

Он добавил: «Разумеется, всякий раз вы стремитесь подготовить шины и сохранить их прохладными, так как они здорово нагреются по ходу быстрого круга. 

Я не играл ни в какие тактические игры. Мне это просто не нужно. Я знаю, чем нужно заниматься за рулем, а машина достаточно быстра, чтобы у нас не было необходимости в какой-то тактике.

Так что те, кто делает подобные комментарии в действительности ничего не понимают в нашей работе. Наверное, потому они и не выступают в чемпионате».

Стоит отметить, что данные хронометража свидетельствуют: разгонный круг в финале квалификации занял у Хэмилтона даже меньше времени, чем по ходу первой попытки в третьем сегменте. 

Гонщик отметил: «Мы выезжали на трассу одними из последних. Я понимал, что впереди другие парни – перед Валттери. И кто бы ни был перед ним, он обязательно замедлится под конец круга, чтобы гарантировать себе свободную трассу.

Так что в конце круга нам всем придется сбросить скорость и ждать, пока другие будут начинать свои попытки. И я просто попытался сделать так, чтобы у меня был оптимальный отрыв впереди.

При этом мы все ехали так медленно на разгонном круге, что едва ли кому-то удалось как следует подготовить шины».

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