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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Хэмилтон оценил вкус шампанского из ботинка Риккардо

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Хэмилтон оценил вкус шампанского из ботинка Риккардо
Автор:
, Главный редактор

Льюис Хэмилтон внезапно выполнил забавный ритуал, от которого открещивался на протяжении последних лет

После финиша Гран При Эмилии-Романьи занявший третье место Даниэль Риккардо выполнил свой фирменный ритуал «шуи» – выпил шампанского из своей гоночной обуви. На этот раз к австралийцу присоединился и выигравший гонку Льюис Хэмилтон – что стало сюрпризом для пилота Renault.

«Как-то три года назад Льюис сказал, что никогда, никогда-никогда не будет пить из моего ботинка. Так что, вот еще одна странная вещь, случившаяся в 2020 году», – пояснил Риккардо причины своего удивления.

«Что ж, это еще один урок – никогда не говори никогда, – прокомментировал случившееся Хэмилтон. – Что касается вкуса шампанского, то он так себе. Я вообще не большой любитель шампанского, но когда его нальешь в ботинок, становится еще хуже».

Риккардо в ответ на это сообщил, что могло быть гораздо хуже: «Сейчас делать шуи немного проще. Поскольку шампанское холоднее обычно – может быть, потому что осень на дворе и температура воздуха ниже».

Некоторые журналисты тем временем заподозрили, что выпитое из чужого ботинка шампанское нарушает процедры, призванные исключить распространение в паддоке коронавируса – и задали соответствующий вопрос руководителю гонки Майклу Маси. «Придется сказать, что при составлении соответствующих правил мы такой случай не учитывали, – ответил функционер. – Так что, даже сложно сказать, какой пункт применить в этом случае».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Льюис Хэмилтон , Даниэль Риккардо
Автор Кирилл Качнов

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