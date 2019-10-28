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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Хэмилтон оценил потери из-за повреждения днища в пару десятых на круге

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Хэмилтон оценил потери из-за повреждения днища в пару десятых на круге
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
28 окт. 2019 г., 13:15

По мнению победителя Гран При Мексики, стартовое столкновение с Максом Ферстаппеном лишило его машину скорости, но потеря не была особенно серьезной.

Стартовав в Мехико с третьей позиции, Льюис Хэмилтон сошелся в первой связке в острой борьбе с Максом Ферстаппеном. Между машинами произошел контакт, после которого обоим пилотам пришлось срезать первый поворот. 

Несмотря на сложное начало, британцу удалось довести гонку до победы. На фото, сделанных после финиша, вы можете видеть повреждения днища его Mercedes W10.

Хорошим ориентиром может служить логотип EQ Power+. На целой машине (вверху) она располагается далеко от края днища, тогда как у Льюиса (внизу) все, что находилось снаружи от нее, оказалось утрачено.  

Mercedes AMG F1 W10 floor comparison

Сравнение целого и поврежденного днища Mercedes F1 W10

Фото: Motorsport Images

Машина потеряла три горизонтальных «плавничка» и половину диагональных прорезей в днище. Эти элементы перенаправляли протекающий вдоль понтона воздух таким образом, чтобы помогать «запечатывать» диффузор, защищая его от турбулентности. 

После столкновения с Ферстаппеном возник дисбаланс – одна сторона диффузора стала работать эффективнее другой, что отрицательно сказалось на общем аэродинамическом балансе шасси. 

Сам гонщик рассказал, что ему пришлось для компенсации менять регулировки, но он все равно оставался недоволен поведением машины. 

«Я не знал, сколь серьезны повреждения, и как много я теряю, но баланс изменился существенно, – рассказал он после финиша. – Задняя часть вела себя уже не так точно, особенно много скольжений возникало в быстрых поворотах. Из-за этого мне пришлось корректировать регулировки и управлять несколько иначе. Я уже не мог атаковать, как прежде, на входе в повороты из-за нестабильности задка. 

Думаю, мы еще разберемся, какой точно была потеря, но я бы сказал, что уж как минимум пару десятых только из-за повреждения днища. Это очень чувствительная область, если говорить о работе шин».

На первой гонке нынешнего сезона в Австралии Хэмилтон уже сталкивался с повреждением днища. Хотя в тот раз масштаб разрушений оказался не столь серьезным, во многом именно по этой причине британец уступил победу Валттери Боттасу. 

Дополнительная информация: Скотт Митчелл и Джейк Боксолл-Легг

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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