Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды

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Конструкторам Mercedes удалось искоренить болтанку своей машины на прямых, которая испортила восьмикратным обладателям Кубка конструкторов сезон 2022 года. Однако, как оказалось, этого не хватило, чтобы вернуть конкурентоспособность на прежний уровень – первая гонка нового чемпионата показала, что черная машина W14 является по скорости третьей или даже четвертой в пелотоне.

В преддверии Гран При Саудовской Аравии Льюиса Хэмилтона спросили, как бы он оценил потенциал команды в новом чемпионате.

«Год назад у нас было слишком высокое лобовое сопротивление, – ответил гонщик. – Но сложности возникали не только на прямых. Нам также приходилось разворачивать крылья, из-за чего в поворотах мы тоже ехали в темпе главных соперников или даже медленнее.

В этот раз потери в основном происходят в поворотах. На прямых мы уже достаточно быстры, но на разгонах задок у нас как правило работает не так хорошо, как у других.

К тому же, как мне кажется, в гонке [Red Bull] не атаковали изо всех сил. Так что они куда быстрее, чем могло показаться. Думаю, что наше реальное отставание составляет полторы секунды на круге или около того.

Чтобы выиграть, нам сейчас нужно, чтобы до финиша не доехали Red Bull, Ferrari, да еще, пожалуй, и Aston Martin. Впрочем, это не значит, что нам не по силам догнать их [по ходу чемпионата]».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

После гонки Льюис впервые за очень долгое время позволил себе критические высказывания в адрес Mercedes. В четверг в Джидде он де-факто признал, что напрасно позволил себе дать волю эмоциям.

«Оглядываясь назад, я могу сказать, что, пожалуй, не лучшим образом выбрал слова, – сказал Хэмилтон. – В то же время, случается такое, что ты не согласен с кем-то в команде.

Самое важное – чтобы мы продолжали коммуницировать, делать общее дело. И я по-прежнему на 100 процентов верю команде».

Говоря о той переделке машины, которую сейчас ведут в Mercedes, гонщик призвал Mercedes действовать решительно.

«Мы всё увидели своими глазами [в Бахрейне] – как и то, чего можно добиться, – объяснил семикратный чемпион. – И сейчас уже начали принимать смелые решения. Нужны большие шаги вперед, чтобы сократить такое отставание.

Red Bull в этом сезоне умчится вперед, если только Ferrari не остановит их. Надеюсь, по ходу сезона и нам удастся добавить. Вот только, похоже, это будет уже слишком поздно, чтобы сражаться за титулы. Впрочем, это все равно будет полезно».