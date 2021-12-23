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Формула 1 Новости

Хэмилтон отписался ото всех в инстаграме

Как увидели фанаты, утром в четверг количество подписок у Льюиса сократилось с 701 до 460, а затем и вовсе достигло нуля

Хэмилтон отписался ото всех в инстаграме

Болельщики в социальных сетях заметили, что у Льюиса Хэмилтона больше нет ни одной подписки в инстаграме. Изначально, еще на прошлой неделе, семикратный чемпион отписался от официального аккаунта Формулы 1. 

 

Заявление главы Mercedes Тото Вольфа после Гран При Абу-Даби породило слухи, что из-за ситуации в финальной гонке Хэмилтон может разочароваться в Формуле 1 и раньше положенного завершить карьеру. Однако, как сообщают в СМИ, эту информацию опровергли, и британец продолжит выступать. Напомним, что его контракт истекает в конце 2023 года. 

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Фото: как выглядит трасса в Спа во время реконструкции
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Фото: как выглядит трасса в Спа во время реконструкции

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