Хэмилтон отписался ото всех в инстаграме

Болельщики в социальных сетях заметили, что у Льюиса Хэмилтона больше нет ни одной подписки в инстаграме. Изначально, еще на прошлой неделе, семикратный чемпион отписался от официального аккаунта Формулы 1.

Заявление главы Mercedes Тото Вольфа после Гран При Абу-Даби породило слухи, что из-за ситуации в финальной гонке Хэмилтон может разочароваться в Формуле 1 и раньше положенного завершить карьеру. Однако, как сообщают в СМИ, эту информацию опровергли, и британец продолжит выступать. Напомним, что его контракт истекает в конце 2023 года.