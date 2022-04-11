Хэмилтон отказался снимать серьги, несмотря на запрет FIA
Пилот Mercedes считает, что даже в кокпите машины Ф1 должно остаться место индивидуальности
Перед Гран При Австралии FIA лишний раз напомнила участникам Формулы 1 о запрете носить украшения во время езды за рулем болида. Новый директор гонки Нильс Виттих также добавил, что перед заездами гонщиков будут проверять на наличие «пирсинга или металлических цепочек».
Несмотря на данное правило, в минувшей гонке в Мельбурне пилот Mercedes Льюис Хэмилтон не стал отказываться от пирсинга в ушах и на носу.
«Я не планирую убирать свои серьги, – приводит слова Хэмилтона Sky Sports. – Считаю, что это мои личные вещи – к тому же, вы должны быть в состоянии быть тем, кто вы есть. Существует то, что я не могу убрать. Я буквально не могу даже вынуть их – те, что в моем правом ухе – они буквально приварены, мне пришлось бы их отрезать или что-то в этом роде. Так что они останутся».
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Фото: Steve Etherington / Motorsport Images
Напомним, что запрет на носку пирсинга существует еще с 2005 года.
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