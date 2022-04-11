Хэмилтон отказался снимать серьги, несмотря на запрет FIA

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Перед Гран При Австралии FIA лишний раз напомнила участникам Формулы 1 о запрете носить украшения во время езды за рулем болида. Новый директор гонки Нильс Виттих также добавил, что перед заездами гонщиков будут проверять на наличие «пирсинга или металлических цепочек».

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Несмотря на данное правило, в минувшей гонке в Мельбурне пилот Mercedes Льюис Хэмилтон не стал отказываться от пирсинга в ушах и на носу.

«Я не планирую убирать свои серьги, – приводит слова Хэмилтона Sky Sports. – Считаю, что это мои личные вещи – к тому же, вы должны быть в состоянии быть тем, кто вы есть. Существует то, что я не могу убрать. Я буквально не могу даже вынуть их – те, что в моем правом ухе – они буквально приварены, мне пришлось бы их отрезать или что-то в этом роде. Так что они останутся».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Напомним, что запрет на носку пирсинга существует еще с 2005 года.

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