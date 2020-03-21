Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус

Из-за вспышки коронавируса многие участники Формулы 1 прошли проверку на заражение COVID-19. Как минимум один случай у механика McLaren был положительным. Однако многие уверены считают, что сдавать тест без симптомов не нужно. В частности, такую позицию объяснил действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

«После того, как я посетил мероприятие, где у двоих участников позже обнаружили коронавирус, появились различные слухи о моем здоровье, – написал Хэмилтон в твиттере. – С тех пор прошло 17 дней, и у меня нет никаких симптомов заболевания.

Я говорил со своим врачом и дважды спросил, нужно ли мне сдавать тест. Но, по правде сказать, количество таких тестов ограничено. Другим они могут быть нужнее, особенно учитывая мое прекрасное самочувствие и полное отсутствие каких-либо симптомов. Так что я всего лишь стараюсь держаться подальше от людей со времени отмены Гран При Австралии.

Думаю, лучшим для всех будет держать дистанцию, самоизолироваться и мыть руки с мылом минимум по 20 секунд. Не болейте!».