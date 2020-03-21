Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
200 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
235 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус

Поделились
Комментарии
Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус
Автор:
, Редактор
21 мар. 2020 г., 11:05

Перед Гран При Австралии чемпион Формулы 1 контактировал с людьми, у которых позже была диагностирована новая болезнь. Теперь британец не хочет проверяться на COVID-19

Из-за вспышки коронавируса многие участники Формулы 1 прошли проверку на заражение COVID-19. Как минимум один случай у механика McLaren был положительным. Однако многие уверены считают, что сдавать тест без симптомов не нужно. В частности, такую позицию объяснил действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

«После того, как я посетил мероприятие, где у двоих участников позже обнаружили коронавирус, появились различные слухи о моем здоровье, – написал Хэмилтон в твиттере. – С тех пор прошло 17 дней, и у меня нет никаких симптомов заболевания.

Я говорил со своим врачом и дважды спросил, нужно ли мне сдавать тест. Но, по правде сказать, количество таких тестов ограничено. Другим они могут быть нужнее, особенно учитывая мое прекрасное самочувствие и полное отсутствие каких-либо симптомов. Так что я всего лишь стараюсь держаться подальше от людей со времени отмены Гран При Австралии.

Думаю, лучшим для всех будет держать дистанцию, самоизолироваться и мыть руки с мылом минимум по 20 секунд. Не болейте!».

Читайте также:

Следующая новость
Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1

Предыдущая новость

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Азербайджана

Гран При Азербайджана

4 июн. - 7 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Рождение вздернутого носа. Этот болид не выиграл ни одной гонки, зато навсегда изменил облик Формулы 1

2
Формула 1

McLaren отказалась откладывать переход на моторы Mercedes несмотря на отсрочку с регламентом

3
eSports

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1

49мин
4
Формула 1

Ferrari попала под атаку Red Bull и McLaren на встрече боссов Ф1

5
Формула 1

Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус

9мин

Последние видео

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте 52:22
Формула 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой 01:27
Формула 1

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Самое важное:

Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус
F1

Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1
eSpt

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1

Булье: Вирус не отменяет перестройку «Поль Рикара»
F1

Булье: Вирус не отменяет перестройку «Поль Рикара»

McLaren отказалась откладывать переход на моторы Mercedes несмотря на отсрочку с регламентом
F1

McLaren отказалась откладывать переход на моторы Mercedes несмотря на отсрочку с регламентом

О Фанхио сняли документальный фильм
F1

О Фанхио сняли документальный фильм

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.