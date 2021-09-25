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Формула 1 / Гран При России Новости

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга

Автор:
, редактор Ф1

Семикратный чемпион объяснил, почему врезался в барьер пит-лейна по ходу квалификации

Хэмилтон отказался считать аварию в боксах следствием прессинга

Из-за замены мотора Макс Ферстаппен фактически не участвовал в квалификации Гран При России, так как ему все равно предстоит стартовать из самого конца решетки. 

Главный соперник голландца в споре за титул Льюис Хэмилтон имел возможность воспользоваться ситуацией, однако по ходу субботней сессии не смог избежать удара об ограждение при въезде в боксы.

Из-за потери времени на замену поврежденного переднего крыла Хэмилтон затем успел проехать всего один быстрый круг на сликах. Вдобавок, его резина не была должным образом прогрета в термочехлах.

В результате семикратный чемпион мира закрутился на трассе, не улучшил время и будет стартовать только четвертым. 

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Сам Льюис объяснил, что это произошло вовсе не из-за того, что борьба с Хэмилтоном и возможность 100-й победы в Гран При сказались на его психологической устойчивости.

«Это никак не связано с прессингом, честное слово, – сказал британец. – Это другой сценарий. Просто одна из тех ошибок, что порой случаются». 

Он добавил: «До этого, въезжая на пит-лейн, я двигался довольно медленно. Так как трасса подсыхала, сцепление было уже вполне достаточным. Я въехал лишь чуточку быстрее, чем обычно, но задок сорвало, и машина задела барьер.

Конечно, это неприятно. Я расстроил сам себя, но подобные неудачи случаются. Все мы допускаем ошибки, хотя, конечно, это не то, чего все ожидают от чемпиона мира».

Глава Mercedes Тото Вольф тоже заверил, что дело совсем не в психологическом давлении.

«Полагаю, это не прессинг, – отметил австриец. – Мы ведь заранее знали, что Макс будет позади. Но почему так вышло, я сказать не готов. Но все же это не кажется мне давлением чемпионской гонки. Да и не с ним одним случилось такое».

Хэмилтон добавил: «Проблема в том, что с моими успехами любой результат кроме безупречного сразу бросается в глаза.

Я ведь обычный человек. После всего этого мне позвонил отец, и мы долго разговаривали. И я просто оставил случившееся позади. 

Завтра я отдам себя гонке и буду полностью сконцентрирован. Надеюсь, все сложится успешно».

Хэмилтон одержал на Гран При России четыре победы, однако при этом всегда стартовал с первого ряда. Четвертым на решетке он уже был в 2017 году и тогда финишировал на этой же позиции, единственный раз не попав на сочинский подиум.

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Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона
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