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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Хэмилтон отказался покидать Mercedes до завершения карьеры

Льюис заверил, что больше не намерен выступать ни за одну другую команду

Кемаль Шенгюл
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Хэмилтон отказался покидать Mercedes до завершения карьеры
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Льюис Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году и за прошедшее время выиграл 82 Гран При и завоевал шесть чемпионских титулов. Недавно он продлил контракт до конца 2023 года. 

Однако смена регламента лишила Mercedes безоговорочного лидерства в Ф1, что неизбежно вызвало волну слухов о возможности неожиданных поворотов в карьере британца. Но в преддверии этапа в Баку Хэмилтон заверил, что точно не намерен менять команду. 

«Когда ты становишься частью Mercedes, то входишь в их семью на всю жизнь, – рассказал Льюис. – Вспомните историю Стирлинга Мосса. Mercedes будет продолжать заботиться о вас. 

Это по-настоящему уникальная история, которая может с вами произойти. И я всегда буду пилотом Mercedes».

Ранее Льюис не раз говорил, что испытывает интерес к Ferrari, но эта история ни разу не вышла из теоретической плоскости.

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