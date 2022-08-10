Хэмилтон отказался от роли пилота в фильме с Томом Крузом

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Фильм «Топ Ган: Мэверик», который является продолжением картины 1986 года «Лучший стрелок» (в оригинале Top Gun), стал самым кассовым в 2022 году и самым прибыльным в карьере актера Тома Круза. В прокате кино собрало почти 1,3 миллиарда долларов. И, как выяснилось, его напарником по фильму мог стать семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон.

Об этом сам Хэмилтон рассказал в интервью Vanity Fair, отметив, что из-за плотного графика в Формуле 1 не смог этого сделать.

«Мы дружим с Томом Крузом, – сказал Хэмилтон. – Он как-то пригласил меня к себе много лет назад, когда снимался фильм «Грань будущего». И когда я узнал, что готовится продолжения фильма «Лучший стрелок» (которую назвали «Топ Ган: Мэверик»), я понял, что надо выпросить себе роль.

Я сказал ему, что мне все равно, кого играть. Пусть хоть буду уборщиком на заднем плане. В итоге мне предложили сыграть одного из пилотов школы летчиков. И мне было очень обидно отказываться».