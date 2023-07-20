Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes

История с переговорами Льюиса Хэмилтона и Mercedes о продолжении сотрудничества тянется уже так долго, что успела набить поклонникам Формулу 1 изрядную оскомину.

Если весной еще были популярны рассуждения в том, продолжит ли пилот карьеру в прежней команде или соблазнится предложением Ferrari, то сейчас уже ни у кого нет сомнений, что стороны просто ведут обсуждение многочисленных условий нового контракта.

Льюиса и Тото Вольфа даже почти перестали спрашивать, как обстоит дело. Однако в медиа-день Гран При Венгрии семикратному чемпиону вновь задали знакомый вопрос – примечательно, что по ходу общения журналистов с британцев он прозвучал самым последним.

«Я уже какое-то время вообще не участвую в этих переговорах, – ответил Хэм. – На самом деле, я устранился от них еще на довольно ранней стадии. Мне важно концентрироваться на других вещах, которыми я занимаюсь. А для согласования условий есть моя команда [помощников].

На самом деле, договариваться там уже не о чем, остались совершенные мелочи. Мы очень-очень близки к тому, чтобы завершить этот процесс».

Действующий контракт Льюиса истекает в конце 2023 года.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images