Хэмилтон отказался говорить с Алонсо после аварии в Спа

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На первом круге Гран При Бельгии Льюис Хэмилтон атаковал Фернандо Алонсо в споре за второе место. Гонщику Mercedes удалось поравняться с соперником перед связкой Ле-Комб и даже выйти на полкорпуса вперед, находясь на внешнем радиусе.

Однако в правом повороте британец не оставил Алонсо достаточно места, что привело к столкновению. Льюис, машина которого подлетела в воздух, после этого сошел, а вот Фернандо не только поехал дальше, но и завершил дистанцию пятым.

«Это была моя вина, – сказал Льюис, комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com. – Неудачное стечение обстоятельств. В гонках так бывает. Я полностью выкладывался и старался провести обгон снаружи.

Я просто не оставил достаточно места – и поплатился за это. Никакого умысла у меня не было. Просто так случилось».

Сразу после столкновения испанский гонщик сказал по радио: «Что за идиот, он закрыл калитку, когда был снаружи. У нас был мега-старт, а этот парень умеет ехать, только когда стартует первым».

Именно эти слова серьезно повлияли на отношение Хэмилтона к случившемуся. Узнав об этой реплике, он отметил: «Я не собираюсь что-то отвечать. Мне известно, что испытываешь в пылу борьбы. Но весьма интересно было узнать, что он обо мне думает.

Здорово, что все услышали это. Лишь повторюсь, что я действовал не намеренно и взял ответственность на себя. Именно так поступают взрослые люди».

На вопрос, планирует ли он поговорить с бывшим партнером по McLaren, Хэмилтон ответил: «Нет. Как минимум пока сам не услышу его слова».

Судьи FIA также признали Хэмилтона виновником аварии, но решили не наказывать его, так как описанные события происходили на первом круге гонки. Однако позднее Льюис все же получил предупреждение – за то, что не прибыл на осмотр в медицинский центр после схода, как того требуют правила.

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