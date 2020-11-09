Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes

Шестой чемпионский титул, который Льюис Хэмилтон может завоевать уже в эти выходные на Гран При Турции, сделает выступления британца за Mercedes самым успешным случаем сотрудничества пилота и команды в Формуле 1. Однако осенью 2012 года переход гонщика из McLaren в немецкий коллектив не выглядел однозначно правильным решением.

Британская команда закончила тот сезон на 3-м месте в Кубке конструкторов, набрав 378 баллов – в то время как Mercedes смог заработать только 142 очка, которых хватило для 5-го места в командном зачете.

«Чуть ли не все вокруг меня считали, что нет смысла уходить из McLaren, – вспомнил Хэмилтон ситуацию восьмилетней давности в интервью голландскому телеканалу Ziggo Sport по ходу Гран При Эмилии-Романьи. – Даже мой отец говорил, что лучше остаться. Поэтому мне пришлось, выслушав такие мнения, очень тщательно все обдумать – чтобы понять, чего я хочу добиться, к чему я готов, а к чему не готов.

В конечном итоге я принял решение, отталкиваясь от своих чувств и эмоций. В момент решения я просто был собой, а не ориентировался на то, каким меня хотят видеть другие люди и чего они от меня ждут. Тогда для меня это был серьезный шаг не только в карьере, но и в моей эволюции как личности.

Поэтому теперь я чрезвычайно горд решением, принятым тогда. Думаю, в этом можно увидеть важный урок. Иногда нам нужен совет других людей, необходимо услышать чужое мнение – а иногда надо просто верить в себя и свое решение, что бы ни говорили вокруг».