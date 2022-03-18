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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Хэмилтон отделается денежным штрафом за неявку за наградой в FIA

Деньги пойдут на помощь молодежи в автоспорте

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Хэмилтон отделается денежным штрафом за неявку за наградой в FIA
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После скандального Гран При Абу-Даби 2021 года Льюис Хэмилтон не появлялся на публике до первых тестов 2022 и, в частности, пропустил церемонию награждения FIA. Как вице-чемпион прошлого года, он не имел права делать этого без уважительных причин.

Уже тогда вновь избранный глава FIA Мохаммед бин Сулайем заявил, что не оставит поступок Хэмилтона без внимания. Более того, считалось, что если решение не будет принято до начала 2022 года, Хэмилтона могут и вовсе наказать потерей позиций на первом Гран При.

Впрочем, в Бахрейне сам Хэмилтон признался, что вчера встречался с бин Сулайемом и что точно знает наказании: это будет денежный штраф.

«Да, мне назначат некоторый штраф, – сказал Хэмилтон. – Но мы с FIA будем работать над тем, чтобы потратить эти деньги исключительно на помощь молодежи из неблагополучных семей, которые хотят приобщиться к автоспорту.

У меня хорошие отношения с Мохаммедом. Мы познакомились давным-давно на мероприятии в Дубае, и я рад видеть его на должности главы FIA. Сам факт его назначения показывает, что в мире становится больше многообразия, к чему мы и стремимся».

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