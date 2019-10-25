Хэмилтон: От Red Bull отстаем не сильно, но Ferrari просто врубает мотор

Льюис Хэмилтон завершил пятницу на Гран При Мексики с пятым временем, почти секунду проиграв Себастьяну Феттелю. Однако этот результат не разочаровал пилота Mercedes, так как он не ждал большого успеха.

«День вышел не слишком хорошим, но тут у нас обычно так и бывает, – сказал Хэмилтон. – Мы многое изучили, никаких особенных трагедий у нас не случилось, просто пытаемся разобраться с шинами. Утром было холодно, во второй практике потеплее, мы переходили от длинных отрезков к коротким и было трудно точно выяснить, как заставить шины работать. Но это обычная ситуация».

Помимо двух пилотов Ferrari, Хэмилтон на второй тренировке уступил также Максу Ферстаппену. Но он верит, что с Red Bull его команде побороться по силам.

«Думаю, мы не сильно отстаем от Red Bull, – сказал британец. – Но Ferrari просто врубает свой мотор на прямой, разница в скорости на прямых между ними и нами огромна. Думаю, у остальных та же ситуация».

До неудачи в FP2, Льюис был быстрейшим на первой тренировке, а проблемы во второй сессии связал с резиной.

«Утром я ехал получше, а после обеда было больше проблем с шинами, – признал Хэмилтон. – Круг вышел не самый впечатляющий. Конечно, будет лучше. Вы же видели, что Валттери был на три десятых быстрее. Завтра я постараюсь выжать все, что могу».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл