Хэмилтон: От Red Bull отстаем не сильно, но Ferrari просто врубает мотор
Лидер чемпионата не разочаровался пятым временем на второй тренировки, но не увидел шансов побороться с Ferrari.
Льюис Хэмилтон завершил пятницу на Гран При Мексики с пятым временем, почти секунду проиграв Себастьяну Феттелю. Однако этот результат не разочаровал пилота Mercedes, так как он не ждал большого успеха.
«День вышел не слишком хорошим, но тут у нас обычно так и бывает, – сказал Хэмилтон. – Мы многое изучили, никаких особенных трагедий у нас не случилось, просто пытаемся разобраться с шинами. Утром было холодно, во второй практике потеплее, мы переходили от длинных отрезков к коротким и было трудно точно выяснить, как заставить шины работать. Но это обычная ситуация».
Помимо двух пилотов Ferrari, Хэмилтон на второй тренировке уступил также Максу Ферстаппену. Но он верит, что с Red Bull его команде побороться по силам.
«Думаю, мы не сильно отстаем от Red Bull, – сказал британец. – Но Ferrari просто врубает свой мотор на прямой, разница в скорости на прямых между ними и нами огромна. Думаю, у остальных та же ситуация».
До неудачи в FP2, Льюис был быстрейшим на первой тренировке, а проблемы во второй сессии связал с резиной.
«Утром я ехал получше, а после обеда было больше проблем с шинами, – признал Хэмилтон. – Круг вышел не самый впечатляющий. Конечно, будет лучше. Вы же видели, что Валттери был на три десятых быстрее. Завтра я постараюсь выжать все, что могу».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хэмилтон: От Red Bull отстаем не сильно, но Ferrari просто врубает мотор
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