Хэмилтон осторожно понадеялся на победу

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Льюис Хэмилтон стал третьим в квалификации Гран При Сингапура после проблем у лидера сезона Макса Ферстаппена и пилота Скудерии Шарля Леклера.

Проблемы возникли и у напарника Хэмилтона Джорджа Расселла. Но сам Хэмилтон понадеялся, что ему впервые в этом сезоне повезет.

«Я гнал на всю катушку, поул был так близок! – заявил Хэмилтон после квалификации. – Я прям газовал на полную! Но эти парни в этом сезоне слишком быстры. Поверьте, я правда думал, что если собрать идеальный круг, прибавить еще чуть-чуть, то поул будет моим.

На последнем быстром круге у меня просто пропало сцепление с дорогой. Так что я благодарен судьбе за то, что стартую со второй линии и благодарен команде, которая никогда не опускала руки.

Мы знали, что здесь будем быстрее, чем в Монце. Но не думали, что настолько. Это вдохновляет на борьбу завтра!»



Уже после заездов стало известно, что у судей возникли вопросы к соответствию машины Льюиса Хэмилтона правилам. Подробности по этому вопросу ожидаются.

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