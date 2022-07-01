Хэмилтон осторожно оценил прогресс Mercedes

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Для домашнего этапа победители Кубка конструкторов восьми последних лет подготовили серьезный пакет доработок своей серебристой машины W13. Изменения затронули днище, подвеску, заднее крыло и другие детали.

В Брэкли говорили, что очень рассчитывают на сильное выступление в Сильверстоуне – и результаты пятничных тренировок подтвердили, что команда действительно добилась прогресса: Льюис Хэмилтон показал в тренировке второе время, лишь самую малость уступив Карлосу Сайнсу из Ferrari.

Однако сам он предпочел не спешить с выводами: «Болтанка машины продолжается в небольшой степени, причем не только на прямых, но и в поворотах – и это серьезная нагрузка. Не в физическом плане, а в техническом – на шасси, шины и все остальное. Так что над этим предстоит поработать.

Но все же есть ощущение, что мы сделали небольшой шаг вперед. Так что работу нужно продолжать».

Гонщик добавил, что из-за особенностей трассы довольно сложно сравнивать поведение машины с прошлым этапом в Канаде: «Асфальт здесь куда более ровный, он больше похож на барселонский.

Пилотировать на этой трассе приятнее всего. При этом управлять машиной все так же эпично и даже страшно, с ней по-прежнему приходится сражаться.

На длинных сериях кругов наш темп не настолько хорош, как у [главных] соперников, но отставание совсем невелико».

Показавший восьмое время Джордж Расселл рассказал, что для него главной сложностью в первый день уик-энда для него стало поведение машины с малым количеством топлива в баках.

«В гоночной конфигурации, как по мне, все смотрится интереснее, – объяснил пилот. – Мы работали на шинах Hard, как и McLaren, потому я прежде всего сравниваю с ними.

Наш темп был куда лучше, а позже, когда резина прогревалась, мы опережали и Ferrari. Под конец, когда они уже начинали терять скорость, нам удавалось ехать все быстрее и быстрее.

Так что позитивные сигналы есть, но есть и возможность прибавить еще».

Говоря о «козлении» на быстрых участках, Джордж отметил: «На прямых эффект почти не проявлял себя, и это здорово. Но в Копсе, Мэгготсе и Бекеттсе машину здорово болтало. И с этим мы еще будем разбираться».