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Формула 1 Новости

Хэмилтон опроверг свою причастность к отказу команды от спонсора

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По словам гонщика, он имеет отношение только к одному спонсору, и это не Kingspan

Хэмилтон опроверг свою причастность к отказу команды от спонсора

Вчера команда Mercedes и корпорация Kingspan объявили о разрыве спонсорского контракта спустя всего один Гран При, на котором логотипы фирмы были размещены на болидах. Это произошло после того, как на Mercedes и на Льюиса Хэмилтона в частности обрушились с критикой из-за того, что Kingspan ассоциируется с пожаром, произошедшем в 2017 году в лондонском жилом здании «Гринфэлл Тауэр».

После известия о спонсорском контракте, в Mercedes стали писать жертвы пожара с требованием отказаться от него. Многие также высказались в отношении лично Льюиса Хэмилтона, призвав его не брать «кровавые деньги» и не садиться за руль болида с логотипом Kingspan.

Издание Guardian связалось с Льюисом Хэмилтоном, чтобы узнать его роль в отказе от спонсора. Однако пилот заявил, что не решает вопросы со спонсорами за исключением бренда Tommy Hilfiger, который он сам привел в команду.

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