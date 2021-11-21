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Формула 1 / Гран При Катара Отчет о гонке

Хэмилтон опередил Ферстаппена в Катаре, Алонсо на подиуме

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, Ответственный редактор

Стартовав с поула, пилот Mercedes лидировал от старта до финиша и сократил отставание в общем зачете с 14 до восьми очков

Хэмилтон опередил Ферстаппена в Катаре, Алонсо на подиуме

Штраф за квалификационное нарушение, который отбросил Макса Ферстаппена на седьмую позицию стартовой решетки, по сути лишил первую в истории гонку Ф1 на трассе «Лосаил» интриги. Лидер сезона уже к пятому кругу отыграл все потерянные позиции, однако стартовавший с поула Льюис Хэмилтон к тому времени уже оторвался на четыре секунды.

В дальнейшем все попытки голландца из Red Bull подобраться к главному сопернику ни к чему не привели, а в тактическом плане в Mercedes просто повторяли все шаги «Быков». В итоге Льюис стал сильнейшим во второй раз подряд и в седьмой в нынешнем сезоне.

Однако Ферстаппен проехал в конце гонки круг с невероятным временем (1:23.196, это на три секунды быстрее всех), благодаря чему проиграл не семь, а только шесть очков. 

Фернандо Алонсо, проехав гонку с одним пит-стопом, занял невероятное третье место – это его 98-й подиум в карьере и первый с ГП Венгрии 2014 года. Болельщики выбрали 40-летнего испанца гонщиком дня. 

 

А вот Валттери Боттасу не удалось использовать ту же тактику – после очень долгого первого отрезка прокол переднего левого колеса на 33-м круге отбросил финна далеко назад, после чего он и вовсе сошел.

 

Серхио Перес, несмотря на старт с 11-го места, имел отличные шансы старь призером гонки, однако в Red Bull выбрали для него тактическую схему с двумя остановками. В концовке мексиканец на глазах догонял Алонсо, но пара кругов в режиме VSC не позволила ему поспорить за третье место. 

Эстебан Окон подтвердил темп Alpine пятым результатом, хотя в концовке ему пришлось изо всех сил защищаться от преследователей. Лэнс Стролл, сумевший за счет более раннего пит-стопа переиграть Карлоса Сайнса, наседал на француза, а пилот Ferrari преследовал их. Но позиции остались неизменными.

Оставшиеся очки заработали Шарль Леклер, Ландо Норрис и Себастьян Феттель. Британец из McLaren еще за десять кругов до финиша держался четвертым – но у него, как и у Боттаса, начались серьезные проблемы с резиной, стоившие большой потери времени.

Стартовавший вторым Пьер Гасли начинал борьбу на шинах Soft, потому тоже вынужден был дважды останавливаться в боксах. Из-за этого пилот AlphaTauri остался в итоге только 11-м.

Кроме Боттаса, проколы левых передних шин также испортили гонку обоим пилотам Williams. Но если Джордж Расселл смог дотянуть до боксов и продолжить борьбу, но Николя Латифи вынужден был сойти – именно из-за его остановки потребовался режим VSC. 

 

Никита Мазепин после сложного уик-энда с множеством проблем смог провести спокойную гонку, в которой остался 18-м и последним. Его напарник по Haas Мик Шумахер оказался в протоколе на две строчку выше, однеко улетел с трассы по ходу дистанции, а когда возвращался, едва не врезался в проезжающего мимо Алонсо.

Фернандо стал 13-м пилотом на подиуме в нынешнем сезоне, а в Кубке конструкторов Red Bull сократила отставание от Mercedes до пяти очков. До завершения сезона Ф1 осталось всего два этапа. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Катаре.

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Результаты Гран При Катара

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:24'28.471   2
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1:24'54.214 25.743 3
3 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:25'27.928 59.457 1
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1:25'30.777 1'02.306 2
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:25'49.041 1'20.570 1
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:25'49.745 1'21.274 1
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:25'50.382 1'21.911 1
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:25'51.597 1'23.126 1
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1 lap   2
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1 lap   1
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1 lap   2
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1 lap   1
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1 lap   2
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1 lap   2
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap   2
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1 lap   1
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 2 laps   2
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 2 laps   1
  Canada Николя Латифи Williams Mercedes     1
  Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes     2
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