Хэмилтон опередил Ферстаппена в Катаре, Алонсо на подиуме
Стартовав с поула, пилот Mercedes лидировал от старта до финиша и сократил отставание в общем зачете с 14 до восьми очков
Штраф за квалификационное нарушение, который отбросил Макса Ферстаппена на седьмую позицию стартовой решетки, по сути лишил первую в истории гонку Ф1 на трассе «Лосаил» интриги. Лидер сезона уже к пятому кругу отыграл все потерянные позиции, однако стартовавший с поула Льюис Хэмилтон к тому времени уже оторвался на четыре секунды.
В дальнейшем все попытки голландца из Red Bull подобраться к главному сопернику ни к чему не привели, а в тактическом плане в Mercedes просто повторяли все шаги «Быков». В итоге Льюис стал сильнейшим во второй раз подряд и в седьмой в нынешнем сезоне.
Однако Ферстаппен проехал в конце гонки круг с невероятным временем (1:23.196, это на три секунды быстрее всех), благодаря чему проиграл не семь, а только шесть очков.
Фернандо Алонсо, проехав гонку с одним пит-стопом, занял невероятное третье место – это его 98-й подиум в карьере и первый с ГП Венгрии 2014 года. Болельщики выбрали 40-летнего испанца гонщиком дня.
А вот Валттери Боттасу не удалось использовать ту же тактику – после очень долгого первого отрезка прокол переднего левого колеса на 33-м круге отбросил финна далеко назад, после чего он и вовсе сошел.
Серхио Перес, несмотря на старт с 11-го места, имел отличные шансы старь призером гонки, однако в Red Bull выбрали для него тактическую схему с двумя остановками. В концовке мексиканец на глазах догонял Алонсо, но пара кругов в режиме VSC не позволила ему поспорить за третье место.
Эстебан Окон подтвердил темп Alpine пятым результатом, хотя в концовке ему пришлось изо всех сил защищаться от преследователей. Лэнс Стролл, сумевший за счет более раннего пит-стопа переиграть Карлоса Сайнса, наседал на француза, а пилот Ferrari преследовал их. Но позиции остались неизменными.
Оставшиеся очки заработали Шарль Леклер, Ландо Норрис и Себастьян Феттель. Британец из McLaren еще за десять кругов до финиша держался четвертым – но у него, как и у Боттаса, начались серьезные проблемы с резиной, стоившие большой потери времени.
Стартовавший вторым Пьер Гасли начинал борьбу на шинах Soft, потому тоже вынужден был дважды останавливаться в боксах. Из-за этого пилот AlphaTauri остался в итоге только 11-м.
Кроме Боттаса, проколы левых передних шин также испортили гонку обоим пилотам Williams. Но если Джордж Расселл смог дотянуть до боксов и продолжить борьбу, но Николя Латифи вынужден был сойти – именно из-за его остановки потребовался режим VSC.
Никита Мазепин после сложного уик-энда с множеством проблем смог провести спокойную гонку, в которой остался 18-м и последним. Его напарник по Haas Мик Шумахер оказался в протоколе на две строчку выше, однеко улетел с трассы по ходу дистанции, а когда возвращался, едва не врезался в проезжающего мимо Алонсо.
Фернандо стал 13-м пилотом на подиуме в нынешнем сезоне, а в Кубке конструкторов Red Bull сократила отставание от Mercedes до пяти очков. До завершения сезона Ф1 осталось всего два этапа.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Катаре.
Результаты Гран При Катара
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:24'28.471
|2
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1:24'54.214
|25.743
|3
|3
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1:25'27.928
|59.457
|1
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1:25'30.777
|1'02.306
|2
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:25'49.041
|1'20.570
|1
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:25'49.745
|1'21.274
|1
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:25'50.382
|1'21.911
|1
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:25'51.597
|1'23.126
|1
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|2
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|1
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|2
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|1
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|2
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|2
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|2
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|1
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|2 laps
|2
|18
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|1
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|2
|Полные результаты
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара