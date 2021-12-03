Хэмилтон опередил Ферстаппена на 0,056 с в FP1 в Джидде

Льюис Хэмилтон на Mercedes показал лучшее время во время первой в истории тренировки Формулы 1 на новой городской трассе в Джидде. Он проехал свой лучший круг за 1:29,786, на 0,056 быстрее своего главного соперника Макса Ферстаппена.

Интересно, что Ферстаппен остался автором лучшего времени на шинах Hard, которое было всего на 5 тысячных секунды хуже времени Валттери Боттаса и на 0,228 секунды отличается от лучшего времени Хэмилтона. Гонщики Mercedes всю сессию провели на мягких шинах.

За Боттасом осталось третье лучшее время в сессии. Он проиграл напарнику 0,223 секунды.

Тренировка проходила в светлое время суток, когда трасса все еще была разогрета дневным солнцем. При этом квалификация и гонка пройдут уже после заката, когда покрытие трассы начнет остывать. Потому, более показательными могут оказаться результаты второй тренировки, которая стартует сегодня в 20:00 по местному (и московскому) времени.

Из остальных стоит отметить Антонио Джовинацци. Итальянец на этой неделе побывал на тестах Формулы Е, и вернувшись оттуда показал отличное для Alfa Romeo пятое время на тренировке, при том, что его напарник Кими Райкконен стал только 16-м, проиграв Джовинацци около секунды.

Россиянин Никита Мазепин оказался в Джидде самым медленным. Он проиграл напарнику по Haas Мику Шумахеру почти две секунды. Мазепин начал тренировку на шинах Hard, а Шумахер поначалу использовал Medium, но под конец оба перешли на Soft.

Несмотря на многочисленные разговоры перед тренировкой о том, что на новой трассе очень легко задеть стену на высокой скорости, вся сессия прошла без каких-либо аварий.