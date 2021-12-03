Хэмилтон опередил Ферстаппена на 0,056 с в FP1 в Джидде
Ферстаппен оставил за собой лучшее время на шинах Hard
Льюис Хэмилтон на Mercedes показал лучшее время во время первой в истории тренировки Формулы 1 на новой городской трассе в Джидде. Он проехал свой лучший круг за 1:29,786, на 0,056 быстрее своего главного соперника Макса Ферстаппена.
Интересно, что Ферстаппен остался автором лучшего времени на шинах Hard, которое было всего на 5 тысячных секунды хуже времени Валттери Боттаса и на 0,228 секунды отличается от лучшего времени Хэмилтона. Гонщики Mercedes всю сессию провели на мягких шинах.
За Боттасом осталось третье лучшее время в сессии. Он проиграл напарнику 0,223 секунды.
Тренировка проходила в светлое время суток, когда трасса все еще была разогрета дневным солнцем. При этом квалификация и гонка пройдут уже после заката, когда покрытие трассы начнет остывать. Потому, более показательными могут оказаться результаты второй тренировки, которая стартует сегодня в 20:00 по местному (и московскому) времени.
Из остальных стоит отметить Антонио Джовинацци. Итальянец на этой неделе побывал на тестах Формулы Е, и вернувшись оттуда показал отличное для Alfa Romeo пятое время на тренировке, при том, что его напарник Кими Райкконен стал только 16-м, проиграв Джовинацци около секунды.
Россиянин Никита Мазепин оказался в Джидде самым медленным. Он проиграл напарнику по Haas Мику Шумахеру почти две секунды. Мазепин начал тренировку на шинах Hard, а Шумахер поначалу использовал Medium, но под конец оба перешли на Soft.
Несмотря на многочисленные разговоры перед тренировкой о том, что на новой трассе очень легко задеть стену на высокой скорости, вся сессия прошла без каких-либо аварий.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|21
|1'29.786
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|23
|1'29.842
|0.056
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|24
|1'30.009
|0.223
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|28
|1'30.263
|0.477
|5
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|27
|1'30.318
|0.532
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|26
|1'30.564
|0.778
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|26
|1'30.600
|0.814
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|25
|1'30.608
|0.822
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|27
|1'30.842
|1.056
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|25
|1'30.886
|1.100
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|27
|1'30.960
|1.174
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|29
|1'31.023
|1.237
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|23
|1'31.029
|1.243
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|25
|1'31.044
|1.258
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|26
|1'31.099
|1.313
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|26
|1'31.296
|1.510
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|28
|1'31.343
|1.557
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|24
|1'31.525
|1.739
|19
|Николя Латифи
|Williams
|27
|1'31.821
|2.035
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|23
|1'33.464
|3.678
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