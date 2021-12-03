Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Красных флагов будет много». Гасли поделился ожиданиями от Джидды
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Хэмилтон опередил Ферстаппена на 0,056 с в FP1 в Джидде

Автор:
, Редактор

Ферстаппен оставил за собой лучшее время на шинах Hard

Хэмилтон опередил Ферстаппена на 0,056 с в FP1 в Джидде

Льюис Хэмилтон на Mercedes показал лучшее время во время первой в истории тренировки Формулы 1 на новой городской трассе в Джидде. Он проехал свой лучший круг за 1:29,786, на 0,056 быстрее своего главного соперника Макса Ферстаппена.

Интересно, что Ферстаппен остался автором лучшего времени на шинах Hard, которое было всего на 5 тысячных секунды хуже времени Валттери Боттаса и на 0,228 секунды отличается от лучшего времени Хэмилтона. Гонщики Mercedes всю сессию провели на мягких шинах.

За Боттасом осталось третье лучшее время в сессии. Он проиграл напарнику 0,223 секунды.

Тренировка проходила в светлое время суток, когда трасса все еще была разогрета дневным солнцем. При этом квалификация и гонка пройдут уже после заката, когда покрытие трассы начнет остывать. Потому, более показательными могут оказаться результаты второй тренировки, которая стартует сегодня в 20:00 по местному (и московскому) времени.

Из остальных стоит отметить Антонио Джовинацци. Итальянец на этой неделе побывал на тестах Формулы Е, и вернувшись оттуда показал отличное для Alfa Romeo пятое время на тренировке, при том, что его напарник Кими Райкконен стал только 16-м, проиграв Джовинацци около секунды.

Россиянин Никита Мазепин оказался в Джидде самым медленным. Он проиграл напарнику по Haas Мику Шумахеру почти две секунды. Мазепин начал тренировку на шинах Hard, а Шумахер поначалу использовал Medium, но под конец оба перешли на Soft.

Несмотря на многочисленные разговоры перед тренировкой о том, что на новой трассе очень легко задеть стену на высокой скорости, вся сессия прошла без каких-либо аварий.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 21 1'29.786  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 23 1'29.842 0.056
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 24 1'30.009 0.223
4 France Пьер Гасли AlphaTauri 28 1'30.263 0.477
5 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 27 1'30.318 0.532
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 26 1'30.564 0.778
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 26 1'30.600 0.814
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren 25 1'30.608 0.822
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 27 1'30.842 1.056
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 25 1'30.886 1.100
11 Mexico Серхио Перес Red Bull 27 1'30.960 1.174
12 France Эстебан Окон Alpine 29 1'31.023 1.237
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 23 1'31.029 1.243
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 25 1'31.044 1.258
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri 26 1'31.099 1.313
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 26 1'31.296 1.510
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 28 1'31.343 1.557
18 Germany Мик Шумахер Haas 24 1'31.525 1.739
19 Canada Николя Латифи Williams 27 1'31.821 2.035
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 23 1'33.464 3.678
Полные результаты
Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Красных флагов будет много». Гасли поделился ожиданиями от Джидды
Предыдущая новость

«Красных флагов будет много». Гасли поделился ожиданиями от Джидды
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Типичный Кими: Не собираюсь смотреть все гонки 2022 года Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Типичный Кими: Не собираюсь смотреть все гонки 2022 года

Мазепин: Отец помогает не только Haas, но и своим шахтерам Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Мазепин: Отец помогает не только Haas, но и своим шахтерам

Жертвы пожара призвали Хэмилтона отказаться от спонсора Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Жертвы пожара призвали Хэмилтона отказаться от спонсора

Самое важное:

Хэмилтон опередил Ферстаппена на 0,056 с в FP1 в Джидде
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон опередил Ферстаппена на 0,056 с в FP1 в Джидде

«Красных флагов будет много». Гасли поделился ожиданиями от Джидды
Формула 1 Формула 1

«Красных флагов будет много». Гасли поделился ожиданиями от Джидды

Типичный Кими: Не собираюсь смотреть все гонки 2022 года
Формула 1 Формула 1

Типичный Кими: Не собираюсь смотреть все гонки 2022 года

Aston Martin хочет создать мотор для Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Aston Martin хочет создать мотор для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.