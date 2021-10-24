Хэмилтон: Они просто были быстрее

Льюис Хэмилтон смог выиграть старт Гран При США, но не сумел сразу оторваться от обладателя поула Макса Ферстаппена. Более того, Ферстаппен первым отправился на первый пит-стоп и всего за два круга отыграл у Хэмилтона примерно семь секунд.

После этого стратегией Mercedes стала попытка подольше сберечь второй комплект шин, чтобы на свежем третьем догнать и опередить Ферстаппена. Но все, что смог сделать Хэмилтон, это сократить к финишу отрыв до 1,3 секунды.

«Мои поздравления Максу, он молодец, – скаазл Хэмилтон сразу после финиша. – Трудная была гонка. Мне удался старт, я выложился в нем на полную, но в конце концов они просто были сильнее. Так что мы не могли ожидать большего, я лишь поблагодарю команду, парней в боксах за отличные пит-стопы. Они классно отработали сегодня.

Надеюсь, в будущем нас ждет еще много гонок в Америке. Мне бы хотелось, чтобы популярность Формулы 1 росла в США, наш спорт нравится болельщикам».