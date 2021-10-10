Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону Следующая / Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Формула 1 / Гран При Турции Новости

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Автор:
, Редактор

Льюис Хэмилтон расстроился из-за позднего пит-стопа Mercedes

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Льюис Хэмилтон стартовал в Турции 11-м, а финишировал пятым. Это можно было бы считать успехом, но сам гонщик считает, что стратегия в этот раз оказалась неправильной.

Примерно на середине дистанции Хэмилтон обсудил с командой смену промежуточной резины на свежий комплект таких же шин. Тогда ему сказали, что в этом случае он вернется на трассу, попав в траффик, где потеряет время.

Затем, после пит-стопа Серхио Переса на 37-ом круге Хэмилтона позвали в боксы, но он отказался, отметив, что резина ведет себя хорошо.

Наконец, гонщику все же приказали ехать на пит-стоп всего за семь кругов до финиша. В тот момент он шел третьим примерно в 15 секундах впереди Серхио Переса, а выехал пятым и не только не смог пройти Шарля Леклера, но и был вынужден отбивать атаки Пьера Гасли.

По радио Хэмилтон выразил свое сожаление по поводу пит-стопа, а финишировав первым делом пошел смотреть на первый компелект своих шин, на которых почти не осталось дождевого протектора.

«В тот момент мне так не казалось, но я могу допустить, что не поменяй я резину мог бы проиграть больше, – сказал Хэмилтон. – Соперники были в 15 секундах позади, а на пит-стопе теряешь 24 секунды, так что я знал, что если сверну в боксы вернусь позади них.

Я не знаю, хватило бы шин до финиша, но слышал, что Окон смог, так что может и у меня вышло бы. Так что я бы лучше попробовал доехать до конца, ну или сменил резину раньше. Мне кажется, я мог бы удержаться на подиуме. Что неплохо при старте 11-м. Впрочем, и пятое место нельзя считать поражением.

Никто мог знать как на долго хватит резины, так что в команде определенно волновались. Но и на свежих шинах я не был достаточно быстрым. Не могу сказать почему, но мне не хватало сцепления, это было неожиданно. На самом деле когда выезжаешь на подсыхающую трассу на промежуточных шинах, то сначала они проходят стадию гранулирования. И на этой стадии я чуть было не проиграл аж четыре позиции».

Эстебан Окон стал единственным, кто проехал от старта до финиша на одном комплекте промежуточной резины. Впрочем, ему не удалось ничего отыграть за счет такой альтернативной стратегии.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

Предыдущая новость

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

Следующая новость

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

2 ч
2
Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

45 мин
3
Формула 1

Вольф признал: Надо было менять шины первыми

1 ч
4
Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

1 ч
5
Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

21 ч
Самое важное:
Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация
Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

2мин
Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной
Формула 1

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной

26мин
Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Формула 1

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

40мин
Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!
Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

45мин
Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону
Формула 1

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

1 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Вольф признал: Надо было менять шины первыми Гран При Турции
Формула 1

Вольф признал: Надо было менять шины первыми

Ферстаппен: Я мог ехать быстрее Гран При Турции
Формула 1

Ферстаппен: Я мог ехать быстрее

Хэмилтон подарил Боттасу шину с автографом Гран При Турции
Формула 1

Хэмилтон подарил Боттасу шину с автографом

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с. Гран При Турции
Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции Гран При Турции
Формула 1

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Самое читаемое Сегодня

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Вольф признал: Надо было менять шины первыми
Формула 1 Формула 1

Вольф признал: Надо было менять шины первыми

Гран При Турции: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле
Формула 1 Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Формула 1 Формула 1

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона
Формула 1 Формула 1

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Самое важное:

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация
Формула 1 Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной
Формула 1 Формула 1

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Формула 1 Формула 1

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.