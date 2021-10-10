Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Льюис Хэмилтон стартовал в Турции 11-м, а финишировал пятым. Это можно было бы считать успехом, но сам гонщик считает, что стратегия в этот раз оказалась неправильной.

Примерно на середине дистанции Хэмилтон обсудил с командой смену промежуточной резины на свежий комплект таких же шин. Тогда ему сказали, что в этом случае он вернется на трассу, попав в траффик, где потеряет время.

Затем, после пит-стопа Серхио Переса на 37-ом круге Хэмилтона позвали в боксы, но он отказался, отметив, что резина ведет себя хорошо.

Наконец, гонщику все же приказали ехать на пит-стоп всего за семь кругов до финиша. В тот момент он шел третьим примерно в 15 секундах впереди Серхио Переса, а выехал пятым и не только не смог пройти Шарля Леклера, но и был вынужден отбивать атаки Пьера Гасли.

По радио Хэмилтон выразил свое сожаление по поводу пит-стопа, а финишировав первым делом пошел смотреть на первый компелект своих шин, на которых почти не осталось дождевого протектора.

«В тот момент мне так не казалось, но я могу допустить, что не поменяй я резину мог бы проиграть больше, – сказал Хэмилтон. – Соперники были в 15 секундах позади, а на пит-стопе теряешь 24 секунды, так что я знал, что если сверну в боксы вернусь позади них.

Я не знаю, хватило бы шин до финиша, но слышал, что Окон смог, так что может и у меня вышло бы. Так что я бы лучше попробовал доехать до конца, ну или сменил резину раньше. Мне кажется, я мог бы удержаться на подиуме. Что неплохо при старте 11-м. Впрочем, и пятое место нельзя считать поражением.

Никто мог знать как на долго хватит резины, так что в команде определенно волновались. Но и на свежих шинах я не был достаточно быстрым. Не могу сказать почему, но мне не хватало сцепления, это было неожиданно. На самом деле когда выезжаешь на подсыхающую трассу на промежуточных шинах, то сначала они проходят стадию гранулирования. И на этой стадии я чуть было не проиграл аж четыре позиции».

Эстебан Окон стал единственным, кто проехал от старта до финиша на одном комплекте промежуточной резины. Впрочем, ему не удалось ничего отыграть за счет такой альтернативной стратегии.