Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности
Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

Автор:
, редактор

Тото уверяет, что у Льюиса нет преференций

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

Перед Гран При Австрии Mercedes объявил о подписании нового двухлетнего контракта с Льюисом Хэмилтона. Напарника британца на следующий сезон обещали выбрать в течение нескольких ближайших Гран При.

Босс Mercedes Тото Вольф сообщил, что выбирает между Валттери Боттасом и Джорджем Расселлом. Хэмилтон ранее говорил, что не видит необходимости менять Боттаса. Но по словам Вольфа, никаких предпочтений касательно напарника у Хэмилтона нет.

«Льюис – часть команды и мы все обсуждаем. Так же, как я все обсуждаю с Валттери, – сказал Вольф. – Я спрашивал [Боттаса], нормально ли ему, если мы объявим о контракте Льюиса. И он сказал, что его это не беспокоит. Так что у нас все открыто.

Очевидно, что Льюис наслаждается работой с Валттери. Но в то же время он считает Джорджа интересным кандидатом на будущее. Так что к тому, кто из них будет сидеть в соседней машине, он относится нейтрально».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности

Предыдущая новость

Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

16 ч
2
Формула 1

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

26 мин
3
Формула 1

Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности

15 ч
4
Формула 1

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа

20 ч
5
Формула 1

Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна

20 ч
Самое важное:
Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа
Формула 1

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

26мин
Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности
Формула 1

Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности

15 ч
«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов
Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

16 ч
Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа
Формула 1

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа

20 ч
Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна
Формула 1

Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна

20 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Гран При Австралии отменен второй год подряд Гран При Австрии
Формула 1

Гран При Австралии отменен второй год подряд

Боттас понадеялся прибавить за счет секрета McLaren Гран При Австрии
Формула 1

Боттас понадеялся прибавить за счет секрета McLaren

«Просто позор». Ральф Шумахер раскритиковал Райкконена за аварию Гран При Австрии
Формула 1

«Просто позор». Ральф Шумахер раскритиковал Райкконена за аварию

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна Гран При Великобритании
Формула 1

Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна

Ферстаппен заставил Хэмилтона сломать машину? Марко уверен в этом Гран При Австрии
Формула 1

Ферстаппен заставил Хэмилтона сломать машину? Марко уверен в этом

Палмер: Mercedes сдалась в борьбе за титул Гран При Австрии
Формула 1

Палмер: Mercedes сдалась в борьбе за титул

Mercedes Больше от
Mercedes
Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull
Формула 1

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull

Вольф рассказал, как видит свое будущее в Mercedes
Формула 1

Вольф рассказал, как видит свое будущее в Mercedes

Mercedes: Мы сами создали себе проблемы Гран При Австрии
Формула 1

Mercedes: Мы сами создали себе проблемы

Самое читаемое Сегодня

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов
Формула 1 Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности
Формула 1 Формула 1

Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа
Формула 1 Формула 1

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа

Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна
Формула 1 Формула 1

Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна

Слухи: какие еще изменения могут произойти в календаре Ф1
Формула 1 Формула 1

Слухи: какие еще изменения могут произойти в календаре Ф1

Хилл объяснил, почему судьба титула решится в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Хилл объяснил, почему судьба титула решится в Сильверстоуне

Шишери на багги и Сотников на КАМАЗе выиграли «Шелковый путь»
Ралли-рейды Ралли-рейды

Шишери на багги и Сотников на КАМАЗе выиграли «Шелковый путь»

Самое важное:

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности
Формула 1 Формула 1

Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов
Формула 1 Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа
Формула 1 Формула 1

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.