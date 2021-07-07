Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

Перед Гран При Австрии Mercedes объявил о подписании нового двухлетнего контракта с Льюисом Хэмилтона. Напарника британца на следующий сезон обещали выбрать в течение нескольких ближайших Гран При.

Босс Mercedes Тото Вольф сообщил, что выбирает между Валттери Боттасом и Джорджем Расселлом. Хэмилтон ранее говорил, что не видит необходимости менять Боттаса. Но по словам Вольфа, никаких предпочтений касательно напарника у Хэмилтона нет.

«Льюис – часть команды и мы все обсуждаем. Так же, как я все обсуждаю с Валттери, – сказал Вольф. – Я спрашивал [Боттаса], нормально ли ему, если мы объявим о контракте Льюиса. И он сказал, что его это не беспокоит. Так что у нас все открыто.

Очевидно, что Льюис наслаждается работой с Валттери. Но в то же время он считает Джорджа интересным кандидатом на будущее. Так что к тому, кто из них будет сидеть в соседней машине, он относится нейтрально».