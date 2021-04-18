Хэмилтон объяснил вылет с трассы в Имоле

Льюис Хэмилтон стал вторым на Гран При Эмилии-Романьи, хотя в какой-то момент откатился в конец десятки после собственного разворота. После финиша семикратный чемпион поздравил победителя этапа Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, у которого отобрал второе место незадолго до финиша.

«Поздравляю Макса, он фантастически отработал сегодня, – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports. – И еще прекрасен был Ландо, здорово снова видеть McLaren среди лидеров.

Я эти дни провел не лучшим образом. Впервые за долгое время ошибся. Но я благодарен уже за то, что доехал до финиша».

Хэмилтон также объяснил свою ошибку, когда он съехал с трассы, пытаясь обогнать Джорджа Расселла на круг, но смог выбраться из гравия и продолжил гонку.

«Была только одна сухая траектория, и я слишком торопился всех обогнать [на круг]. Я заехал на внутреннюю траекторию, увидел, что она мокрая, попытался затормозить, но машина не останавливалась и я вылетел.

Не повезло, но я очень благодарен за то, что смог вернуться на трассу. Было важно набрать очки».