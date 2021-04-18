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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Хэмилтон объяснил вылет с трассы в Имоле

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Льюис признал ошибку и порадовался, что добрался до финиша

Хэмилтон объяснил вылет с трассы в Имоле

Льюис Хэмилтон стал вторым на Гран При Эмилии-Романьи, хотя в какой-то момент откатился в конец десятки после собственного разворота. После финиша семикратный чемпион поздравил победителя этапа Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, у которого отобрал второе место незадолго до финиша.

«Поздравляю Макса, он фантастически отработал сегодня, – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports. – И еще прекрасен был Ландо, здорово снова видеть McLaren среди лидеров. 

Я эти дни провел не лучшим образом. Впервые за долгое время ошибся. Но я благодарен уже за то, что доехал до финиша».

Хэмилтон также объяснил свою ошибку, когда он съехал с трассы, пытаясь обогнать Джорджа Расселла на круг, но смог выбраться из гравия и продолжил гонку.

«Была только одна сухая траектория, и я слишком торопился всех обогнать [на круг]. Я заехал на внутреннюю траекторию, увидел, что она мокрая, попытался затормозить, но машина не останавливалась и я вылетел. 

Не повезло, но я очень благодарен за то, что смог вернуться на трассу. Было важно набрать очки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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