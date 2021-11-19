Хэмилтон объяснил видео с DAS 2.0: это был люфт

В Гран При Бразилии Льюис Хэмилтон очевидно обладал существенным преимуществом в скорости, которое позволило ему прорваться с последнего места на старте спринтерской гонки к победе в основной. Сделать это ему позволил новый двигатель внутреннего сгорания, который он получил перед этапом, но у многих возникли подозрения, что одним только двигателем дело не ограничилось.

Сомнения усилились после появления в соцсетях видео, на котором вроде бы видно, как по ходу заезда Хэмилтон тянет руль на себя. В прошлом сезоне это активировало систему DAS, которая меняла положение колес на прямой и давало преимущество в максимальной скорости.

В этом году система DAS запрещена, а в правилах четко прописано, что рулевое колесо должно двигаться исключительно вращаясь вправо и влево. Однако Хэмилтону в Катаре все же задали вопрос про устройство «DAS 2.0».

«Руль в моем болиде не двигается на себя или от себя, только вращается вправо и влево, – заявил гонщик Mercedes. – Да, в прошлом году у нас была такая система, но сейчас ее нет.

В субботу там был небольшой люфт, но не думаю, что больше миллиметра. Мне это было неприятно, но никакой роли не играло. Не уверен, то ли вы могли видеть на видео».

Ранее и команда Mercedes опровергла, что рули их машин могут двигаться как-то кроме вращения.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл