Хэмилтон объяснил видео с DAS 2.0: это был люфт
По словам гонщика Mercedes, никакого хитрого устройства рулевого управления в его болиде нет
В Гран При Бразилии Льюис Хэмилтон очевидно обладал существенным преимуществом в скорости, которое позволило ему прорваться с последнего места на старте спринтерской гонки к победе в основной. Сделать это ему позволил новый двигатель внутреннего сгорания, который он получил перед этапом, но у многих возникли подозрения, что одним только двигателем дело не ограничилось.
Сомнения усилились после появления в соцсетях видео, на котором вроде бы видно, как по ходу заезда Хэмилтон тянет руль на себя. В прошлом сезоне это активировало систему DAS, которая меняла положение колес на прямой и давало преимущество в максимальной скорости.
В этом году система DAS запрещена, а в правилах четко прописано, что рулевое колесо должно двигаться исключительно вращаясь вправо и влево. Однако Хэмилтону в Катаре все же задали вопрос про устройство «DAS 2.0».
«Руль в моем болиде не двигается на себя или от себя, только вращается вправо и влево, – заявил гонщик Mercedes. – Да, в прошлом году у нас была такая система, но сейчас ее нет.
В субботу там был небольшой люфт, но не думаю, что больше миллиметра. Мне это было неприятно, но никакой роли не играло. Не уверен, то ли вы могли видеть на видео».
Ранее и команда Mercedes опровергла, что рули их машин могут двигаться как-то кроме вращения.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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