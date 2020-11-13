Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом

Поделились
Комментарии
Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1

По словам Льюиса, для принятия окончательного решения ему важно увидеть общую картину, в том числе и за пределами команды Mercedes

Среди вакансий, которые сохраняются в Формуле 1 на будущий сезон, уже много недель остается и позиция напарника Валттери Боттаса в Mercedes. 

Читайте также:

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона заканчивается в конце 2020-го, и пока британец и его команда Mercedes на словах называют продление сотрудничества формальностью, на деле ситуация сохраняет неопределенность. 

Накануне Гран При Турции репортеры в очередной раз спросили без пяти минут семикратного чемпиона мира, как обстоят дела с продлением соглашения. 

«Я полагаю, что мой нынешний контракт можно назвать наилучшим, – ответил тот. – Достаточно посмотреть, как он структурирован и как распределяет мое время. С точки зрения команды, которая меня окружает, это прекрасно. 

Но я всегда ищу возможности для улучшений. Как я могу стать эффективнее и приносить партнерам больше? Как добиться, чтобы можно было делать больше для команды?

Очень легко просто подойти и подписать контракт, а потом думать, что будет дальше. Я прекрасно понимаю, что хочу продолжать работу с Mercedes, и при этом мне бы хотелось помогать им в движении вперед.

Так что просто [поставить подпись] недостаточно. Нужно многое обсудить и через многое пройти».  

Он добавил, что пока не допускает мысли о прекращении выступлений: «Мы обязательно доведем все до конца. Если не сразу после победы в чемпионате, значит, уж точно до конца года. Пока ничего не зафиксировано жестко. тут есть, что обсудить. И пока у меня нет ощущения, что мы сделали все возможное. 

Всегда есть. в чем прибавить. Я люблю гонки и я люблю вызов. И не думаю, что в ближайшее время с этим что-то изменится».

Читайте также:

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

Предыдущая новость

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

«Не в 2021-м, так в 2022-м». Квят о том, помогут ли хорошие результаты продолжить карьеру в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новости

«Не в 2021-м, так в 2022-м». Квят о том, помогут ли хорошие результаты продолжить карьеру в Ф1

Леклер: Слабая машина сделала меня терпеливым
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Слабая машина сделала меня терпеливым

Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора

Самое важное:

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

2
Формула 1

Гран При Турции: пять вопросов перед гонкой

3
Формула 1

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

4
Формула 1

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции

21ч
5
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

1d

Самое важное:

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом
Формула 1

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора
Формула 1

Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил
Формула 1

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года
Формула 1

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.