Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом

Среди вакансий, которые сохраняются в Формуле 1 на будущий сезон, уже много недель остается и позиция напарника Валттери Боттаса в Mercedes.

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона заканчивается в конце 2020-го, и пока британец и его команда Mercedes на словах называют продление сотрудничества формальностью, на деле ситуация сохраняет неопределенность.

Накануне Гран При Турции репортеры в очередной раз спросили без пяти минут семикратного чемпиона мира, как обстоят дела с продлением соглашения.

«Я полагаю, что мой нынешний контракт можно назвать наилучшим, – ответил тот. – Достаточно посмотреть, как он структурирован и как распределяет мое время. С точки зрения команды, которая меня окружает, это прекрасно.

Но я всегда ищу возможности для улучшений. Как я могу стать эффективнее и приносить партнерам больше? Как добиться, чтобы можно было делать больше для команды?

Очень легко просто подойти и подписать контракт, а потом думать, что будет дальше. Я прекрасно понимаю, что хочу продолжать работу с Mercedes, и при этом мне бы хотелось помогать им в движении вперед.

Так что просто [поставить подпись] недостаточно. Нужно многое обсудить и через многое пройти».

Он добавил, что пока не допускает мысли о прекращении выступлений: «Мы обязательно доведем все до конца. Если не сразу после победы в чемпионате, значит, уж точно до конца года. Пока ничего не зафиксировано жестко. тут есть, что обсудить. И пока у меня нет ощущения, что мы сделали все возможное.

Всегда есть. в чем прибавить. Я люблю гонки и я люблю вызов. И не думаю, что в ближайшее время с этим что-то изменится».