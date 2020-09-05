Хэмилтон объяснил поул решением поменять настройки

Субботняя сессия Гран При Италии прошла под диктовку чемпионской команды – Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом переиграл соперников на восемь десятых секунды. Гонщики уже в седьмой раз в нынешнем сезоне займут первый стартовый ряд, при этом в их борьбе за поул все решили лишь семь сотых.

После завершения сессии Хэмилтон объяснил, что позволило ему взять верх над напарником и завоевать шестой поул в семи Гран При.

«Команда сегодня отлично отработала, выпуская нас на трассу в самый правильный момент, – сказал лидер сезона в телеинтервью. – Да, все было не очень просто, мы близки по скорости, так что требовалось чисто проехать круг. Думаю, мне это удалось, так что я доволен.

Перед квалификацией мы внесли очень серьезные изменения в настройки, так что я немного нервничал. Но оказалось, что это был верный шаг. Все сработало».

Он добавил: «На этой трассе вам всегда, как я знаю по своему опыту, мало сцепления и мало прижимной силы. Но сегодня температура была такой, что обеспечивала хорошее сцепление, получалось выходить из «Лесмо» на невероятной скорости».

Поул стал для Льюиса 94-м в карьере и седьмым в Монце. Он на стартовал на этой трассе первым с 2017 года.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл