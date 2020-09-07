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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Хэмилтон объяснил поход к судьям в момент остановки гонки

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Хэмилтон объяснил поход к судьям в момент остановки гонки
Автор:
, Редактор Ф1

Пилот Mercedes рассказал, что решил лично узнать, за что ему назначили штраф

Льюис Хэмилтон уверенно лидировал в Монце, но сначала выезд машины безопасности лишил его отрыва от преследователей, а затем штраф за въезд на пит-лейн в запрещенный момент окончательно не оставил надежд на победу. 

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Команда Mercedes не успела сориентироваться, когда въезд в боксы закрыли для эвакуации машины Кевина Магнуссена, и Льюис получил 10-секундную остановку, после которой смог финишировать только седьмым. 

Судьи вынесли решение во время периода красных флагов, которые потребовались для эвакуации разбитой машины Шарля Леклера и восстановления защитного барьера в последнем повороте. 

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В этот момент, как все болельщики смогли увидеть на кадрах телетрансляции, Льюис выбрался из машины и на самокате отправился в пункт управления гонкой. Как объяснил он сам после финиша, такой шаг был продиктовал стремлением прояснить некоторые моменты.  

«Я поговорил с командой, у них не было видео, а мне было важно понять, какой же сигнал я пропустил, – объяснил действующий чемпион вечером воскресенья на медиа-сессии. – Я мог поклясться, что на въезде не было красного светофора. 

У меня не было намерения непременно поговорить именно с Майклом [Маси, руководителем гонок Ф1], но я хотел видеть тех судей, которые принимали решение о штрафе.  

Они быстро показали мне запись с бортовой камеры, где было видно два Х-образных сигнала [на информационных панелях снаружи «Параболики»]. Я их не заметил, так как смотрел не туда.  

После этого делать было нечего. Я вышел, вернулся к машине, переоделся – и из-за всего этого даже немного опоздал на решетку». 

Отвечая на уточняющий вопрос Motorsport.com, Льюис добавил, что не заметил сигналы на панелях, поскольку сама процедура закрытия въезда является очень редкой для Ф1.

«Не помню, чтобы за все время, что мы приезжаем сюда, использовался индикатор закрытия пит-лейна, – сказал он. – Я даже не знал, что они находятся слева. Это новый опыт».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Люк Смит

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