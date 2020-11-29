Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Гонка через
03 Часов
:
14 Минут
:
32 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил, почему прежде молчал о расизме

Поделились
Комментарии
Хэмилтон объяснил, почему прежде молчал о расизме
Автор:
, Редактор

Семикратный чемпион надеялся, что сам факт его выступления в Формуле 1 привлечет внимание к проблеме дискриминации по расовому признаку

Льюис Хэмилтон стал первым чернокожим пилотом в истории Формулы 1, первым представителем своей расы, который выиграл Гран При и первым чемпионом мира. В прежние годы он, порой, упоминал о том, что в самом начале своей гоночной карьеры сталкивался с проявлением расизма, однако только в этом году, после возникновения движения Black Lives Matters, Хэмилтон стал активно выступать за права чернокожих.

В разговоре с изданием GQ Хэмилтон попробовал объяснить, почему не так часто говорил об этом раньше.

«Мой отец всегда говорил: «Обо всем скажет твое выступление на трассе», – рассказал Хэмилтон. – И я также думал, что само мое присутствие здесь, на вершине автоспорта, будет достаточным. Однако я выступаю уже 14 лет, и ничего не изменилось.

Я сталкивался с расизмом в картинге. И даже став профессиональным гонщиком, я все равно подвергался нападкам, и все молчали об этом. Я и сам сдерживал свои эмоции, и даже не понимал этого.

Я помню, как в этом году меня переполнили эмоции, так как я почувствовал, что происходящее не сможет остаться без какой-либо реакции. Но люди до сих пор не понимают, что означаю мои жесты [такие как преклонение колена перед гонкой]. Это воспринимается как политическая акция, но на самом деле все не так. Тут речь не о политике, а о правах человека».

Читайте также:

 

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Предыдущая новость

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое Сегодня

Не теряется ли Шварцман в «толпе» юниоров Ferrari? И не лучше ли ему будет в свободном плавании?
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Не теряется ли Шварцман в «толпе» юниоров Ferrari? И не лучше ли ему будет в свободном плавании?

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Самое важное:

Хэмилтон объяснил, почему прежде молчал о расизме
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил, почему прежде молчал о расизме

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar

Самое читаемое

1
Формула 2

Не теряется ли Шварцман в «толпе» юниоров Ferrari? И не лучше ли ему будет в свободном плавании?

2
Формула 1

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»

22ч
3
Формула 1

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

16ч
4
Формула 1

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана

15ч
5
Формула 2

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне

1дн

Самое важное:

Хэмилтон объяснил, почему прежде молчал о расизме
Формула 1

Хэмилтон объяснил, почему прежде молчал о расизме

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?
Формула 1

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота
Формула 1

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar
Формула 1

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана
Формула 1

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.