Хэмилтон объяснил, почему прежде молчал о расизме

Льюис Хэмилтон стал первым чернокожим пилотом в истории Формулы 1, первым представителем своей расы, который выиграл Гран При и первым чемпионом мира. В прежние годы он, порой, упоминал о том, что в самом начале своей гоночной карьеры сталкивался с проявлением расизма, однако только в этом году, после возникновения движения Black Lives Matters, Хэмилтон стал активно выступать за права чернокожих.

В разговоре с изданием GQ Хэмилтон попробовал объяснить, почему не так часто говорил об этом раньше.

«Мой отец всегда говорил: «Обо всем скажет твое выступление на трассе», – рассказал Хэмилтон. – И я также думал, что само мое присутствие здесь, на вершине автоспорта, будет достаточным. Однако я выступаю уже 14 лет, и ничего не изменилось.

Я сталкивался с расизмом в картинге. И даже став профессиональным гонщиком, я все равно подвергался нападкам, и все молчали об этом. Я и сам сдерживал свои эмоции, и даже не понимал этого.

Я помню, как в этом году меня переполнили эмоции, так как я почувствовал, что происходящее не сможет остаться без какой-либо реакции. Но люди до сих пор не понимают, что означаю мои жесты [такие как преклонение колена перед гонкой]. Это воспринимается как политическая акция, но на самом деле все не так. Тут речь не о политике, а о правах человека».