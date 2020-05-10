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Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках

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Хэмилтон объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках
Автор:
, редактор (Франция)
Соавтор: Антон Погорельский
10 мая 2020 г., 07:18

Шестикратный чемпион Формулы 1 рассказал, что не так с гоночными симуляторами

Самый титулованный гонщик современной Формулы 1 Льюис Хэмилтон ни разу не участвовал в виртуальных Гран При. В интервью пресс-службе команды Mercedes AMG чемпион объяснил, почему игнорирует кибергонки с реальными соперниками.

«Я никогда не езжу на симуляторе. Ну как никогда – очень-очень редко, – заявил Хэмилтон. – Управление на симуляторе очень сложное: там никогда не достичь идеального движения [машины]. Этот тот самый момент, который разработчики все время стараются улучшить. Если ты у себя дома сидишь за рулем симулятора, который не двигается, то мозг говорит тебе, что машина двигается – но тело этого не чувствует.

В результате каждый раз тебе нужно преодолевать сопротивление собственного организма. Мне это совсем не нравится. Когда ты возвращаешься за руль настоящего автомобиля, такого ощущения не возникает.

Ну и я не вижу никаких реальных преимуществ от участия в гонках на симуляторе – кроме удовольствия, которое можно получить от совместной игры с друзьями. А если говорить об удовольствии, то я предпочитаю Call of Duty. Мы играли в эту игру с Пьером Гасли и Шарлем Леклером».

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В отсутствие Льюиса Хэмилтона в виртуальных гонках начал участвовать его брат. В сегодняшнем виртуальном Гран При Испании Формулы 1 Ник Хэмилтон выступит за McLaren. Британец станет напарником действующего пилота этой команды Ландо Норриса.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
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Автор Бенжамен Винель

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