Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом
По словам победителя Гран При Айфеля, он знал, что сможет переиграть напарника, даже если бы тот не сошел из-за технических проблем
В субботу Валттери Боттас нанес чувствительное поражение партнеру по Mercedes, завоевав поул с разницей в четверть секунды. Но удержать преимущество в гонке финну не удалось: он выиграл старт, но буквально через несколько кругов ошибся в первом повороте, заблокировал шину и пропустил Льюиса Хэмилтона.
Боттас после этого сошел из-за отказа силовой установки, а Хэмилтон одержал седьмую победу в сезоне.
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«После старта для меня было важно держаться за ним, – объяснил британец после финиша. – Мне удавалось отлично контролировать состояние своей резины, а у него я видел зернение на передних колесах, так что знал, что через пару кругов придет внемя атаковать. А потом он допустил блокировку».
Говоря о проигранном старте, пилот Mercedes отдал должное напарнику: «Я хорошо стартовал и поравнялся с Валттери. У нас обоих возникла недостаточная поворачиваемость, но я постарался оставить ему побольше места.
Он оказался в моей слепой зоне, и я не знал, где именно находится его машина. Так что я чуть подвинулся на выходе, а он все сделал правильно. Помню, как я поймал себя на мысли: «Ты хорош, парень. Я впечатлен»».
Боттас добавил: «Хорошая битва. Я совершенно точно не собирался облегчать ему жизнь. И рад, что смог остаться впереди.
Потеряв позицию из-за блокировки, я провел ранний пит-стоп. На свежих шинах ощущения были хорошими, и я рассчитывал, что высокий темп позволит вернуть позицию. Но не сложилось…»
Для Боттаса и Mercedes этот сход стал первым в нынешнем сезоне.
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Дополнительная информация: Люк Смит и Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
|Автор
|Александр Кабановский