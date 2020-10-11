Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

В субботу Валттери Боттас нанес чувствительное поражение партнеру по Mercedes, завоевав поул с разницей в четверть секунды. Но удержать преимущество в гонке финну не удалось: он выиграл старт, но буквально через несколько кругов ошибся в первом повороте, заблокировал шину и пропустил Льюиса Хэмилтона.

Боттас после этого сошел из-за отказа силовой установки, а Хэмилтон одержал седьмую победу в сезоне.

Льюис объяснил, что изначально заметил сложности с резиной у напарника.

«После старта для меня было важно держаться за ним, – объяснил британец после финиша. – Мне удавалось отлично контролировать состояние своей резины, а у него я видел зернение на передних колесах, так что знал, что через пару кругов придет внемя атаковать. А потом он допустил блокировку».

Говоря о проигранном старте, пилот Mercedes отдал должное напарнику: «Я хорошо стартовал и поравнялся с Валттери. У нас обоих возникла недостаточная поворачиваемость, но я постарался оставить ему побольше места.

Он оказался в моей слепой зоне, и я не знал, где именно находится его машина. Так что я чуть подвинулся на выходе, а он все сделал правильно. Помню, как я поймал себя на мысли: «Ты хорош, парень. Я впечатлен»».

Боттас добавил: «Хорошая битва. Я совершенно точно не собирался облегчать ему жизнь. И рад, что смог остаться впереди. Потеряв позицию из-за блокировки, я провел ранний пит-стоп. На свежих шинах ощущения были хорошими, и я рассчитывал, что высокий темп позволит вернуть позицию. Но не сложилось…» Для Боттаса и Mercedes этот сход стал первым в нынешнем сезоне.

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Дополнительная информация: Люк Смит и Джонатан Нобл