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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

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Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом
Автор:
, Ответственный редактор

По словам победителя Гран При Айфеля, он знал, что сможет переиграть напарника, даже если бы тот не сошел из-за технических проблем

В субботу Валттери Боттас нанес чувствительное поражение партнеру по Mercedes, завоевав поул с разницей в четверть секунды. Но удержать преимущество в гонке финну не удалось: он выиграл старт, но буквально через несколько кругов ошибся в первом повороте, заблокировал шину и пропустил Льюиса Хэмилтона. 

Боттас после этого сошел из-за отказа силовой установки, а Хэмилтон одержал седьмую победу в сезоне. 

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Льюис объяснил, что изначально заметил сложности с резиной у напарника. 

«После старта для меня было важно держаться за ним, – объяснил британец после финиша. – Мне удавалось отлично контролировать состояние своей резины, а у него я видел зернение на передних колесах, так что знал, что через пару кругов придет внемя атаковать. А потом он допустил блокировку». 

Говоря о проигранном старте, пилот Mercedes отдал должное напарнику: «Я хорошо стартовал и поравнялся с Валттери. У нас обоих возникла недостаточная поворачиваемость, но я постарался оставить ему побольше места. 

Он оказался в моей слепой зоне, и я не знал, где именно находится его машина. Так что я чуть подвинулся на выходе, а он все сделал правильно. Помню, как я поймал себя на мысли: «Ты хорош, парень. Я впечатлен»».

Боттас добавил: «Хорошая битва. Я совершенно точно не собирался облегчать ему жизнь. И рад, что смог остаться впереди.

Потеряв позицию из-за блокировки, я провел ранний пит-стоп. На свежих шинах ощущения были хорошими, и я рассчитывал, что высокий темп позволит вернуть позицию. Но не сложилось…»

Для Боттаса и Mercedes этот сход стал первым в нынешнем сезоне. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Автор Александр Кабановский

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