Хэмилтон объяснил одинокий рестарт: Мне сказали, будет дождь

Льюис Хэмилтон стал третьим на Гран При Венгрии и после финиша поздравил своих неожиданных соседей по подиуму – Эстебана Окона на первом месте и Себастьяна Феттеля на втором.

«В первую очередь, хочу поздравить Эстебана, он так долго был восходящей звездой, – сказал Хэмилтон. – Он долго ждал и очень рад за него. И очень здорово видеть на подиуме Aston Martin, это пока их лучший результат, и я знаю, они еще прибавят».

Сам Хэмилтон стартовал в гонке первым, но откатился на последнюю строчку после рестарта. Все остальные пилоты решили сменить промежуточную резину на сухую и свернули в боксы. А Льюис остался на трассе и единственный встал на стартовую решетку.

В итоге, менять резину ему пришлось в конце первого круга, из-за чего он пропустил всех соперников. В итоге, с 14-го места британец прорвался на третье.

«Сегодня было тяжело, – признал действующий чемпион. – Мы всегда сами осложняем себе жизнь. Безумие, что я оказался единственным на стартовой решетке, но так бывает – мы учимся на ошибках. Я выложился полностью, не оставил ни капли сил.

По ходу круга перед рестартом я говорил команде о состоянии трассы, но перед тем, как я сел в машину, мне сказали, что дождь еще пойдет. Я думал, у них своя информация, а потом увидел, как все свернули в боксы. Но учитывая все обстоятельства, я принимаю такой результат».