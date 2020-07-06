Хэмилтон объяснил, как собирался победить в Австрии
Уступив своему напарнику Валттери Боттасу в квалификации, британец разработал план на гонку – но выезд машины безопасности не позволил реализовать его
Стартуя позади финна, Льюис Хэмилтон прекрасно понимал, что его единственной возможностью выйти вперед является тактика. Однако ход гонки не позволил действующему чемпиону мира осуществить свой замысел. На 26-м круге, когда судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности после остановки Кевина Магнуссена, Mercedes провела своим пилотам синхронный пит-стоп.
По мнению команды, в этот момент переходить на шины Medium было еще слишком рано, потому Хэмилтону и Боттасу поставили Hard. Время показало, что это было верное решение – Серхио Перес, который на том же 26-м круге получил средний по жесткости состав, в конце дистанции из-за его износа потерял верный подиум.
Покинув боксы, Хэмилтон, тем не менее, сказал команде по радио, что хотел получить не такие шины, как у Боттаса.
«Дело в том, что на этой трассе опередить соперника впереди можно только за счет тактики, – объяснил Хэмилтон после финиша, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Потому в команде вроде нашей тебе всегда приходится непросто в таких гонках. Если оба гонщика на одинаковой резине, шансов почти нет, так как обгонять невероятно сложно.
Тебе нужно преимущество порядка восьми десятых на круге, чтобы бороться с парнем впереди. Потому я сразу понял, что на одинаковых шинах почти наверняка останусь сзади. Выезд машины безопасности все осложнил, так как у меня был план проехать более длинный первый отрезок и затем перейти на другие шины [Medium, а не Hard, как у Боттаса]. Это был риск, но когда ты позади, то должен рисковать».
Льюис добавил: «План не сработал, но я не вижу в этом большой проблемы. Слишком уж много факторов вмешались в развитие событий».
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Кроме того, по словам Хэмилтона, он просто не успел сказать команде до пит-стопа, что намерен рискнуть.
«Когда выехала машина безопасности, я не был уверен, какие шины мне поставят, – объяснил гонщик. – Я просто не задумывался об этом. Но так как мы проехали еще довольно мало, логичным выбором на остаток гонки был Hard.
Да, я собирался рискнуть, но ничего не сказал им. Обычно перед пит-стопом я делаю это, но из-за машины безопасности и всего остального в этот раз ничего не сказал. Так что к команде у меня ни малейших претензий».
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|Автор
|Адам Купер