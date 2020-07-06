Хэмилтон объяснил, как собирался победить в Австрии

Стартуя позади финна, Льюис Хэмилтон прекрасно понимал, что его единственной возможностью выйти вперед является тактика. Однако ход гонки не позволил действующему чемпиону мира осуществить свой замысел. На 26-м круге, когда судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности после остановки Кевина Магнуссена, Mercedes провела своим пилотам синхронный пит-стоп.

По мнению команды, в этот момент переходить на шины Medium было еще слишком рано, потому Хэмилтону и Боттасу поставили Hard. Время показало, что это было верное решение – Серхио Перес, который на том же 26-м круге получил средний по жесткости состав, в конце дистанции из-за его износа потерял верный подиум.

Покинув боксы, Хэмилтон, тем не менее, сказал команде по радио, что хотел получить не такие шины, как у Боттаса.

«Дело в том, что на этой трассе опередить соперника впереди можно только за счет тактики, – объяснил Хэмилтон после финиша, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Потому в команде вроде нашей тебе всегда приходится непросто в таких гонках. Если оба гонщика на одинаковой резине, шансов почти нет, так как обгонять невероятно сложно.

Тебе нужно преимущество порядка восьми десятых на круге, чтобы бороться с парнем впереди. Потому я сразу понял, что на одинаковых шинах почти наверняка останусь сзади. Выезд машины безопасности все осложнил, так как у меня был план проехать более длинный первый отрезок и затем перейти на другие шины [Medium, а не Hard, как у Боттаса]. Это был риск, но когда ты позади, то должен рисковать».

Льюис добавил: «План не сработал, но я не вижу в этом большой проблемы. Слишком уж много факторов вмешались в развитие событий».

Кроме того, по словам Хэмилтона, он просто не успел сказать команде до пит-стопа, что намерен рискнуть.

«Когда выехала машина безопасности, я не был уверен, какие шины мне поставят, – объяснил гонщик. – Я просто не задумывался об этом. Но так как мы проехали еще довольно мало, логичным выбором на остаток гонки был Hard.

Да, я собирался рискнуть, но ничего не сказал им. Обычно перед пит-стопом я делаю это, но из-за машины безопасности и всего остального в этот раз ничего не сказал. Так что к команде у меня ни малейших претензий».