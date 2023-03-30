Хэмилтон обвинил в своих сложностях расположение кокпита W14

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После смены регламента Формулы 1 команда из Брэкли построила к сезону-22 «беспонтонную» машину. Она была сконструирована так, что кокпит пилота смещен вперед, за счет чего понтоны получилось сделать предельно компактными.

Однако особого успеха на трассах новинка не добилась. В дебютном чемпионате ее сильно трясло на прямых, лишь под конец года Джордж Расселл выиграл в Сан-Паулу. Зимой Mercedes сохранила концепцию – но почти сразу стало понятно, что она по-прежнему не обеспечивает нужной эффективности, а потому нуждается в замене.

По словам Льюиса Хэмилтона, из-за расположения кокпита машина обладает неудачным набором характеристик.

«Если вспомнить, прежде я всегда любил избыточную поворачиваемость, – объяснил семикратный чемпион. – Не знаю, понимают ли это простые болельщики, но сейчас мы сидим ближе к передним колесам, чем кто-либо в пелотоне. У нас кокпит смещен гораздо дальше вперед.

При управлении машиной возникает впечатление, что ты словно сидишь поверх передних колес. И это одно из самых неприятных ощущений.

Это меняет восприятие происходящего и твою оценку ситуации. Предсказывать поведение машины в таком случае куда сложнее, чем когда сидишь ближе к центру шасси. И у меня из-за этого возникают серьезные сложности».

Гонщик добавил, что аэродинамический баланс шасси лишь усиливает дискомфорт.

«Характеристики таковы, что передок закружен сильнее, – сказал Льюис. – А потом, когда на входе в поворот ты убираешь ногу с тормоза, он начинает смещаться назад. Проще говоря, сначала загружен нос, причем загружен слишком сильно, а потом баланс смещается назад.

Это прямо противоположно тому, чего мы хотим – и это мы сейчас пытаемся исправить».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Расселл лучше работает с настройками

Хэмилтон продолжил: «Я слушаю команду, которая выбрала направление работ с машиной. Если бы я заранее знал о таких ощущениях от пилотирования машины, всего этого никогда бы не случилось. И в будущем такая картина на 100 процентов изменится».

Гонщик не стал вдаваться в подробности, однако некоторыми подробностями все же поделился: «Есть одна штука, которую мы можем поменять в подвеске. Но это делается один раз, в пятницу вечером [после тренировок] – а дальше ничего уже корректировать нельзя.

Это всегда лотерея. Иногда наш выбор срабатывает, иногда – нет. У Джорджа [Расселла] этот прием срабатывает чаще, он здорово делает эту работу. Мне же в гонках не хватает такого поведения передка, которое я предпочитаю и которое достигается настройками».

Пилоты Mercedes по разу опередили друг друга в гонках нынешнего сезона – Льюис был быстрее в Сахире, Расселл – в Джидде.