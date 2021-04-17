После первого этапа сезона в Бахрейне, где поул завоевал Макс Ферстаппен, второй квалификации все ждали с особым интересом. В итоге первая тройка уложилась в 0,087 секунды – а лучшим стал Льюис Хэмилтон.

В первой попытке финального сегмента британец проехал круг за 1:14.411, опередив двух пилотов Red Bull. Во второй Льюис не смог улучшить, но все равно остался впереди.

Серхио Перес впервые в карьере будет стартовать с первого ряда, проиграв 0,035 секунды, а Ферстаппен в решающей попытке пропылил по траве на выходе из третьего поворота и даже после этого отстал от лидера на 0,087.

В первую шестерку в итоге вошли представители пяти разных команд: следом за тройкой лидеров места на решетке займут Шарль Леклер (Ferrari), Пьер Гасли (AlphaTauri) и Даниэль Риккардо (McLaren).

Напарник австралийца Ландо Норрис выдал в решающий момент феноменальный круг, показав рекордное время на двух первых секторах и отстав от Хэмилтона на несколько сотых (1:14.454). Но из-за выезда за белую линию судьи не зачли гонщику это время, и он будет стартовать седьмым.

Валттери Боттас проиграл Льюису меньше пяти десятых – но этого хватило только для восьмой позиции на решетке. Также до финала добрались Эстабан Окон (Alpine) и Лэнс Стролл (Aston Martin).

День оказался не самым удачным для испанских пилотов: Карлос Сайнс остался 11-м, а Френандо Алонсо впервые с 2017 года проехал в квалификации медленнее партнера по команде.

Себастьян Феттель хоть и вышел во второй сегмент – в отличие от Бахрейна, – но там остался только 13-м, заняв место между пилотами Williams.

Никита Мазепин будет стартовать в Имоле 19-м – он показал в первом сегменте лучшее для себя время уик-энда, но отстал на четыре десятых от партнера по Haas Мика Шумахера. Оба опередили Юки Цуноду, который на первом же быстром круге разбил машину в Variante Alta.

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Из гонщиков первой десятки на более жестком составе Medium в воскресенье будут стартовать Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Имоле.

Результаты квалификации Гран При Эмилии-Романьи