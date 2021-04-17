Хэмилтон обогнал Переса в квалификации в Имоле, Ферстаппен третий
Семикратный чемпион мира завоевал на Гран При Эмилии-Романьи 99-й поул в карьере, в Red Bull произошла смена лидера
После первого этапа сезона в Бахрейне, где поул завоевал Макс Ферстаппен, второй квалификации все ждали с особым интересом. В итоге первая тройка уложилась в 0,087 секунды – а лучшим стал Льюис Хэмилтон.
В первой попытке финального сегмента британец проехал круг за 1:14.411, опередив двух пилотов Red Bull. Во второй Льюис не смог улучшить, но все равно остался впереди.
Серхио Перес впервые в карьере будет стартовать с первого ряда, проиграв 0,035 секунды, а Ферстаппен в решающей попытке пропылил по траве на выходе из третьего поворота и даже после этого отстал от лидера на 0,087.
В первую шестерку в итоге вошли представители пяти разных команд: следом за тройкой лидеров места на решетке займут Шарль Леклер (Ferrari), Пьер Гасли (AlphaTauri) и Даниэль Риккардо (McLaren).
Напарник австралийца Ландо Норрис выдал в решающий момент феноменальный круг, показав рекордное время на двух первых секторах и отстав от Хэмилтона на несколько сотых (1:14.454). Но из-за выезда за белую линию судьи не зачли гонщику это время, и он будет стартовать седьмым.
Валттери Боттас проиграл Льюису меньше пяти десятых – но этого хватило только для восьмой позиции на решетке. Также до финала добрались Эстабан Окон (Alpine) и Лэнс Стролл (Aston Martin).
День оказался не самым удачным для испанских пилотов: Карлос Сайнс остался 11-м, а Френандо Алонсо впервые с 2017 года проехал в квалификации медленнее партнера по команде.
Себастьян Феттель хоть и вышел во второй сегмент – в отличие от Бахрейна, – но там остался только 13-м, заняв место между пилотами Williams.
Никита Мазепин будет стартовать в Имоле 19-м – он показал в первом сегменте лучшее для себя время уик-энда, но отстал на четыре десятых от партнера по Haas Мика Шумахера. Оба опередили Юки Цуноду, который на первом же быстром круге разбил машину в Variante Alta.
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Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Имоле.
Результаты квалификации Гран При Эмилии-Романьи
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'14.411
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'14.446
|0.035
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'14.498
|0.087
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'14.740
|0.329
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'14.790
|0.379
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'14.826
|0.415
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'14.875
|0.464
|8
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'14.898
|0.487
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'15.210
|0.799
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'15.199
|0.788
|12
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'15.261
|0.850
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'15.394
|0.983
|14
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'15.593
|1.182
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'15.593
|1.182
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'15.974
|1.563
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'16.122
|1.711
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'16.279
|1.868
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'16.797
|2.386
|20
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|Полные результаты
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