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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о квалификации

Хэмилтон обогнал Переса в квалификации в Имоле, Ферстаппен третий

Семикратный чемпион мира завоевал на Гран При Эмилии-Романьи 99-й поул в карьере, в Red Bull произошла смена лидера

Хэмилтон обогнал Переса в квалификации в Имоле, Ферстаппен третий

После первого этапа сезона в Бахрейне, где поул завоевал Макс Ферстаппен, второй квалификации все ждали с особым интересом. В итоге первая тройка уложилась в 0,087 секунды – а лучшим стал Льюис Хэмилтон.  

В первой попытке финального сегмента британец проехал круг за 1:14.411, опередив двух пилотов Red Bull. Во второй Льюис не смог улучшить, но все равно остался впереди. 

Серхио Перес впервые в карьере будет стартовать с первого ряда, проиграв 0,035 секунды, а Ферстаппен в решающей попытке пропылил по траве на выходе из третьего поворота и даже после этого отстал от лидера на 0,087.

В первую шестерку в итоге вошли представители пяти разных команд: следом за тройкой лидеров места на решетке займут Шарль Леклер (Ferrari), Пьер Гасли (AlphaTauri) и Даниэль Риккардо (McLaren). 

 

Напарник австралийца Ландо Норрис выдал в решающий момент феноменальный круг, показав рекордное время на двух первых секторах и отстав от Хэмилтона на несколько сотых (1:14.454). Но из-за выезда за белую линию судьи не зачли гонщику это время, и он будет стартовать седьмым.

Валттери Боттас проиграл Льюису меньше пяти десятых – но этого хватило только для восьмой позиции на решетке. Также до финала добрались Эстабан Окон (Alpine) и Лэнс Стролл (Aston Martin).

День оказался не самым удачным для испанских пилотов: Карлос Сайнс остался 11-м, а Френандо Алонсо впервые с 2017 года проехал в квалификации медленнее партнера по команде. 

Себастьян Феттель хоть и вышел во второй сегмент – в отличие от Бахрейна, – но там остался только 13-м, заняв место между пилотами Williams. 

Никита Мазепин будет стартовать в Имоле 19-м – он показал в первом сегменте лучшее для себя время уик-энда, но отстал на четыре десятых от партнера по Haas Мика Шумахера. Оба опередили Юки Цуноду, который на первом же быстром круге разбил машину в Variante Alta.

 

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Из гонщиков первой десятки на более жестком составе Medium в воскресенье будут стартовать Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Имоле. 

Результаты квалификации Гран При Эмилии-Романьи

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'14.411  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'14.446 0.035
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'14.498 0.087
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'14.740 0.329
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'14.790 0.379
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'14.826 0.415
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'14.875 0.464
8 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'14.898 0.487
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'15.210 0.799
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes    
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'15.199 0.788
12 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'15.261 0.850
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'15.394 0.983
14 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'15.593 1.182
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'15.593 1.182
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'15.974 1.563
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'16.122 1.711
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'16.279 1.868
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'16.797 2.386
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda    
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