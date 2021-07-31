По ходу субботней утренней сессии в Будапеште, которую пришлось прервать красными флагами после аварии Мика Шумахера в 11- м повороте, первая позиция несколько раз переходила из рук в руки – и в итоге скорость Mercedes и Red Bull оказалась практически одинаковой.

Пилоты двух команд использовали по ходу часа только самые мягкие шины Soft, и Льюису Хэмилтону удалось показать на них время 1:16.826. У Mercedes было преимущество на втором и третьем секторах, однако Red Bull удавалось заметно отыгрываться на первом. Макс Ферстаппен проехал за 1:16.914.

Валттери Боттас замкнул первую тройку, заблокировав колеса по ходу финальных минут в «эске» на втором секторе, когда гонщики тренировали квалификационные попытки.

Следом в протоколе расположились пилоты Ferrari, чье отставание составило семь десятых. Команде удалось заметно прибавить по сравнению с первым днем уик-энда – как и McLaren, чей гонщик Ландо Норрис стал шестым и последним из тех, кто уступил Хэмилтону менее секунды.

Серхио Перес остался только седьмым, опередив с минимальными отрывами соперников из трех разных команд: Даниэля Риккардо (McLaren), Фернандо Алонсо (Alpine) и Лэнса Стролла (Aston Martin).

За 17 минут до конца отведенного времени тренировку пришлось прервать красными флагами после ошибки Мика Шумахера в 11-м повороте. Гонщик Haas врезался в барьер, и теперь его выступление в квалификации оказалось под вопросом.

Напарник немца Никита Мазепин избежал таких проблем, проехал 16 кругов и замкнул протокол тренировки.

Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци едва не столкнулись на пит-лейне в концовке сессии – возможно, гонщиков еще ждут за это судейские санкции, хотя контакта между машинами и удалось избежать.

Уже после этого Джовинацци вновь привлек к себе внимание: они с Пьером Гасли помешали друг другу в финальном повороте – итальянский пилот в этот момент готовился к быстрой попытке, а француз завершал круг на время, – что также заинтересвало судей.

Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии