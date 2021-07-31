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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

Хэмилтон обогнал Ферстаппена в субботу утром, Шумахер разбил машину

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, Ответственный редактор

Льюис меньше десятой выиграл у своего главного соперника, оба гонщика Ferrari вошли в пятерку лидеров

Хэмилтон обогнал Ферстаппена в субботу утром, Шумахер разбил машину

По ходу субботней утренней сессии в Будапеште, которую пришлось прервать красными флагами после аварии Мика Шумахера в 11- м повороте, первая позиция несколько раз переходила из рук в руки – и в итоге скорость Mercedes и Red Bull оказалась практически одинаковой. 

Пилоты двух команд использовали по ходу часа только самые мягкие шины Soft, и Льюису Хэмилтону удалось показать на них время 1:16.826. У Mercedes было преимущество на втором и третьем секторах, однако Red Bull удавалось заметно отыгрываться на первом. Макс Ферстаппен проехал за 1:16.914.

Валттери Боттас замкнул первую тройку, заблокировав колеса по ходу финальных минут в «эске» на втором секторе, когда гонщики тренировали квалификационные попытки.

 

Следом в протоколе расположились пилоты Ferrari, чье отставание составило семь десятых. Команде удалось заметно прибавить по сравнению с первым днем уик-энда – как и McLaren, чей гонщик Ландо Норрис стал шестым и последним из тех, кто уступил Хэмилтону менее секунды. 

Серхио Перес остался только седьмым, опередив с минимальными отрывами соперников из трех разных команд: Даниэля Риккардо (McLaren), Фернандо Алонсо (Alpine) и Лэнса Стролла (Aston Martin). 

За 17 минут до конца отведенного времени тренировку пришлось прервать красными флагами после ошибки Мика Шумахера в 11-м повороте. Гонщик Haas врезался в барьер, и теперь его выступление в квалификации оказалось под вопросом.

 

Напарник немца Никита Мазепин избежал таких проблем, проехал 16 кругов и замкнул протокол тренировки. 

Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци едва не столкнулись на пит-лейне в концовке сессии – возможно, гонщиков еще ждут за это судейские санкции, хотя контакта между машинами и удалось избежать.

 

Уже после этого Джовинацци вновь привлек к себе внимание: они с Пьером Гасли помешали друг другу в финальном повороте – итальянский пилот в этот момент готовился к быстрой попытке, а француз завершал круг на время, – что также заинтересвало судей.

Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'16.826  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 13 1'16.914 0.088
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 15 1'17.055 0.229
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 20 1'17.497 0.671
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 16 1'17.520 0.694
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 12 1'17.772 0.946
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 12 1'17.917 1.091
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 15 1'17.942 1.116
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 15 1'17.992 1.166
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 16 1'18.050 1.224
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 17 1'18.115 1.289
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 15 1'18.174 1.348
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 15 1'18.235 1.409
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 25 1'18.461 1.635
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 21 1'18.683 1.857
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 14 1'18.794 1.968
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 15 1'18.821 1.995
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 14 1'19.113 2.287
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 15 1'19.406 2.580
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 16 1'19.933 3.107
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