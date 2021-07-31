Хэмилтон обогнал Ферстаппена в субботу утром, Шумахер разбил машину
Льюис меньше десятой выиграл у своего главного соперника, оба гонщика Ferrari вошли в пятерку лидеров
По ходу субботней утренней сессии в Будапеште, которую пришлось прервать красными флагами после аварии Мика Шумахера в 11- м повороте, первая позиция несколько раз переходила из рук в руки – и в итоге скорость Mercedes и Red Bull оказалась практически одинаковой.
Пилоты двух команд использовали по ходу часа только самые мягкие шины Soft, и Льюису Хэмилтону удалось показать на них время 1:16.826. У Mercedes было преимущество на втором и третьем секторах, однако Red Bull удавалось заметно отыгрываться на первом. Макс Ферстаппен проехал за 1:16.914.
Валттери Боттас замкнул первую тройку, заблокировав колеса по ходу финальных минут в «эске» на втором секторе, когда гонщики тренировали квалификационные попытки.
Следом в протоколе расположились пилоты Ferrari, чье отставание составило семь десятых. Команде удалось заметно прибавить по сравнению с первым днем уик-энда – как и McLaren, чей гонщик Ландо Норрис стал шестым и последним из тех, кто уступил Хэмилтону менее секунды.
Серхио Перес остался только седьмым, опередив с минимальными отрывами соперников из трех разных команд: Даниэля Риккардо (McLaren), Фернандо Алонсо (Alpine) и Лэнса Стролла (Aston Martin).
За 17 минут до конца отведенного времени тренировку пришлось прервать красными флагами после ошибки Мика Шумахера в 11-м повороте. Гонщик Haas врезался в барьер, и теперь его выступление в квалификации оказалось под вопросом.
Напарник немца Никита Мазепин избежал таких проблем, проехал 16 кругов и замкнул протокол тренировки.
Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци едва не столкнулись на пит-лейне в концовке сессии – возможно, гонщиков еще ждут за это судейские санкции, хотя контакта между машинами и удалось избежать.
Уже после этого Джовинацци вновь привлек к себе внимание: они с Пьером Гасли помешали друг другу в финальном повороте – итальянский пилот в этот момент готовился к быстрой попытке, а француз завершал круг на время, – что также заинтересвало судей.
Результаты третьей тренировки Гран При Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'16.826
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|13
|1'16.914
|0.088
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|15
|1'17.055
|0.229
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'17.497
|0.671
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'17.520
|0.694
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|12
|1'17.772
|0.946
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|12
|1'17.917
|1.091
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|15
|1'17.942
|1.116
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|15
|1'17.992
|1.166
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|16
|1'18.050
|1.224
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|17
|1'18.115
|1.289
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|15
|1'18.174
|1.348
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|15
|1'18.235
|1.409
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|25
|1'18.461
|1.635
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'18.683
|1.857
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|14
|1'18.794
|1.968
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|15
|1'18.821
|1.995
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|14
|1'19.113
|2.287
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|15
|1'19.406
|2.580
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|16
|1'19.933
|3.107
|Полные результаты
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